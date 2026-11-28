사진 = 이세영 인스타그램

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배우 이세영이 '재혼 황후' 종영 후 사랑스러운 라스타의 모습을 공개했다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "라스타 이모저모 🎀💙👑🧚‍♂️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 화사한 꽃 장식과 레이스가 어우러진 연두색 의상을 입고 의자 등받이에 기대 미소 짓고 있다. 풍성한 브라운 웨이브 헤어와 발그레한 두 볼, 또렷한 눈망울이 어우러져 인형 같은 비주얼을 자랑했다.이어진 사진에서 이세영은 분홍빛 꽃잎 장식이 수놓아진 오프숄더 드레스를 입고 과자를 한입 베어 물고 있다. 풍성하게 펼쳐진 드레스 자락과 우아한 반묶음 헤어스타일이 동화 속 공주를 연상케 했다.또 다른 사진에서 이세영은 자연스러운 셔링이 돋보이는 아이보리색 민소매 상의에 흰색 스커트를 매치했다. 허리에는 브라운 벨트로 포인트를 줬으며 바람에 흩날리는 잔머리와 청순한 이목구비가 특유의 서정적인 분위기를 더했다.마지막 사진에서 이세영은 하늘색 드레스 위로 섬세한 꽃 자수가 들어간 분홍색 후드 케이프를 걸친 채 휴대전화를 내려다보고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 은은한 핑크빛 메이크업으로 요정 같은 매력을 발산했다.이를 본 팬들은 "사랑했어요 라스타", "디즈니 공주같애요", "너무 예뻐", "라스타 퍼컬 디즈니 공주", "너무 귀여워서 기절할 것 같아", "완전 인형같아" 등의 댓글을 달았다.이세영은 최근 최종회가 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 도망 노예 출신으로 황제의 총애를 받게 되는 라스타 역을 맡았다. 사랑스러운 외모 이면에 자리한 욕망과 불안, 교활함을 섬세하게 표현하며 기존의 청순하고 단아한 이미지에서 벗어난 연기 변신으로 호평받았다.한편 이세영은 '재혼 황후' 시즌2 제작이 확정되지는 않은 가운데 후속 시즌 출연에 대한 적극적인 의지를 내비쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr