방송인 전현무의 SNS에 중국 팬들이 댓글을 쏟아냈다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무의 SNS에 중국 팬들이 댓글을 쏟아냈다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무와 배우 이준, 임수향이 한국 예능 최초로 중국 푸저우 여행에 나선다.오는 29일 오후 10시 30분 방송되는 MBN 예능 '디스이즈 현무로드' 11회에서는 세 사람이 중국 푸젠성 푸저우를 찾아 현지 맛집과 명소를 소개하는 모습이 그려진다.푸저우에 도착한 전현무는 "도쿄만큼 가까운 곳인데 한국인을 찾아보기 어렵다"며 설렘을 내비쳤다. 이준 역시 대도시가 아닌 소도시 여행에 기대감을 보였다. 이어 아침 시장을 찾은 두 사람은 소음과 매연 없이 달리는 전기 오토바이 행렬과 좌판 위 생선에 붙은 QR코드 결제 시스템을 보고 놀라움을 감추지 못했다. 이준은 "시골인데도 엄청 발전했다"고 감탄했고, 전현무는 "중국이 전자 시스템 쪽으로는 앞서가더라"고 말했다.시장을 둘러보던 중 전현무는 새 여행 친구에 대해 "중국에서 대박 난 한류 드라마를 찍은 사람"이라고 귀띔했고, 뒤이어 임수향이 모습을 비췄다. 과거 드라마 '아이리스2'에서 함께 호흡을 맞췄던 이준은 반가움을 표했다. 임수향은 주연작 '신기생뎐'과 '내 아이디는 강남미인'이 중국에서 많은 사랑을 받았다며 현지에 친근감을 나타냈다.이준이 "중국은 내가 가장 인기가 없는 나라"라며 의기소침해하자, 자신감을 얻은 전현무는 "여기선 내가 이준보다 더 먹힐 수도 있겠다"고 큰소리를 쳤다. 이에 임수향은 고개를 저으며 "아니 오빠는 오늘따라 왜 더 시츄 같냐"고 직언했다.전현무는 출국 전 SNS를 통해 푸저우 맛집과 명소를 추천해 달라는 글을 올렸다가 중국 팬들로부터 1400개가 넘는 댓글을 받은 일화도 공개했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr