주현영이 '나인 투 식스'에 출연 중이다. / 사진=SBS

주현영이 '나인 투 식스'에 출연 중이다. / 사진=SBS

배우 주현영이 '나인 투 식스'에서 10년 차 전업주부 역을 소화하며 한층 성숙해진 분위기를 보여줬다.지난 25일과 26일 방송된 SBS 수목드라마 '나인 투 식스' 1, 2회에서 주현영은 강이지(박민영 분)의 절친한 동생이자 10년 차 전업주부인 신지원 역으로 등장했다.신지원은 자신의 생각과 감정을 솔직하게 표현하는 인물이다. 강이지의 고민에 귀를 기울이면서도 장난을 건네는 등 털털하고 유쾌한 성격으로 두 사람의 각별한 관계를 보여줬다.밝은 모습과 달리 결혼 생활에서는 남모를 고민을 안고 있었다. 신지원은 시댁 식구들과 함께한 자리에서 아이를 갖지 않는 이유를 묻는 시어머니의 말에 애써 담담하게 대응했다. 그러나 결혼 초 아이를 갖지 않기로 합의했던 남편마저 마음을 바꾸자 당혹감과 배신감을 느꼈다.주현영은 특유의 유쾌한 연기부터 결혼과 출산을 둘러싼 현실적인 갈등까지 소화하며 캐릭터의 입체적인 면모를 표현했다. 사랑에 낭만적인 신지원과 이성적인 강이지의 상반된 성격도 극에 재미를 더했다.한편 '나인 투 식스'는 매주 수, 목요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr