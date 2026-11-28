사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

배우 최명길이 우아한 미모와 함께 근황을 전했다.최명길은 최근 자신의 인스타그램에 빨간 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최명길은 검은색 터틀넥에 브라운 계열의 재킷을 매치하고 창가에서 환하게 미소 짓고 있다. 어깨 아래로 자연스럽게 흘러내리는 풍성한 웨이브 헤어스타일과 클래식한 재킷이 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 최명길은 작은 전구와 크리스마스 장식으로 꾸며진 나무를 바라보고 있다. 은은한 미소를 머금은 옆모습에서 특유의 우아한 매력이 돋보인다.또 다른 사진에서 최명길은 고개를 살짝 기울인 채 옆을 바라보며 포즈를 취하고 있다. 자연스러운 웨이브와 차분한 색감의 스타일링이 고급스러운 분위기를 더했다.마지막 사진에서 최명길은 흰색 자수 장식이 들어간 검은색 니트를 입고 머리 위에 선글라스를 올린 모습이다. 촛불이 켜진 청포도 케이크와 초콜릿 케이크를 앞에 두고 두 손을 볼에 모은 채 환하게 웃으며 사랑스러운 매력을 발산했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우시고 분위기도 정말 좋아요", "언니 정말 예쁘다", "너무 예뻐", "사진 너무 이쁘게 잘나오셨어요", "언니 너무 아름다워요", "아름다운 인생에 건배를 보냅니다" 등의 댓글을 달았다.최근 생일 축하 메시지를 보내준 해외 팬들에게 감사 인사를 전했던 최명길은 연기 활동 외에도 새로운 도전에 나서고 있다. 올해부터 카드 스포츠인 브리지를 배우기 시작했으며 서울 국제브리지대회 개회식과 환영연에도 참석했다.한편 최명길은 1962년생으로 64세로 한국브리지협회 명예홍보대사로 위촉돼 브리지의 매력과 두뇌 운동의 가치를 알리는 데 힘을 보탤 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr