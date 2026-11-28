사진 = 이종석 인스타그램

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배우 이종석이 '재혼 황후' 종영의 여운을 더하는 촬영 현장 비하인드를 공개했다.이종석은 최근 자신의 인스타그램에 "왕자의 삶"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이종석은 푸른 잔디밭에서 말에 올라 고삐를 잡고 있다. 금빛 단추가 달린 네이비 재킷에 흰색 승마 바지와 검은색 롱부츠를 착용한 이종석은 꼿꼿한 자세와 은은한 미소로 동화 속 왕자를 연상케 했다.이어진 사진에서 이종석은 화려한 금빛 자수와 견장으로 장식된 검은색 예복을 입고 붉은 카펫이 깔린 계단에 앉아 있다. 바짓단을 무릎까지 걷어 올리고 슬리퍼를 신은 채 고개를 숙이고 있는 모습이 소소한 웃음을 자아낸다.또 다른 사진에서 이종석은 꽃으로 장식된 계단을 배경으로 다리를 교차한 채 미소 짓고 있다. 몸에 꼭 맞는 예복을 소화한 훤칠한 자태와 반듯한 이목구비가 돋보인다.마지막 사진에서 이종석은 소매를 걷어 올린 흰색 셔츠에 회색 베스트와 검은색 바지를 매치해 클래식한 분위기를 완성했다. 촬영 장비에 한쪽 팔을 걸치고 손가락으로 포즈를 취하며 여유로운 매력을 발산했다.이종석은 최근 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡아 열연했다. 마지막 회에서는 나비에(신민아 분)와 재혼에 성공하고 서왕국의 국왕이 되며 사랑의 결실을 맺었다.한편 이종석은 중국 청두와 일본 오사카에서 팬미팅 'SIDE NOTE'(사이드 노트)를 개최할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr