배우 곽시양과 그룹 러블리즈 출신 유지애가 약 1년간의 교제 끝에 부부의 연을 맺는다. / 사진=곽시양 SNS

배우 곽시양과 그룹 러블리즈 출신 유지애가 약 1년간의 교제 끝에 부부의 연을 맺는다. / 사진=곽시양 SNS

배우 곽시양과 그룹 러블리즈 출신 유지애가 약 1년간의 교제 끝에 부부의 연을 맺는다. 두 사람은 결혼식을 앞두고 자신들을 축복해 준 이들에게 감사 인사를 전했다.곽시양과 유지애는 28일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족과 친지, 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행된다.곽시양은 자신의 SNS에 "D-day. 행복하게 살게요 여러분"이라는 문구와 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 편안한 차림으로 나란히 엎드려 큰절을 올리는 곽시양과 유지애의 모습이 담겼다. 이어 곽시양은 "여러분 저 오늘 결혼해요"라는 글과 함께 웨딩 화보를 공개했다. 두 사람은 서로의 얼굴을 감싼 채 다정한 포즈를 취했다. 특히 두 사람의 손에 나란히 자리한 결혼반지가 눈길을 끌었다.앞서 곽시양과 유지애는 지난 9월 별다른 열애설 없이 결혼 소식을 발표했다. 당시 곽시양의 소속사 9아토엔터테인먼트는 "곽시양 배우가 오는 11월 가수 겸 배우 유지애와 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다"고 밝혔다.유지애의 소속사 KPLUS 역시 "유지애가 배우 곽시양과 결혼한다. 1년여간의 만남을 통해 서로에 대한 사랑을 키워온 이들은 미래를 함께하기로 약속했다"고 전했다. 1987년생 곽시양과 1993년생 유지애는 6살 차이다. 두 사람은 약 1년간 조용히 만남을 이어왔으며, 열애 사실이 공개되기 전 결혼 소식을 알리면서 화제를 모았다.이로써 연예계에 또 한 쌍의 배우와 걸그룹 출신 스타 부부가 탄생한다. 곽시양과 유지애는 변요한과 소녀시대 출신 티파니 영, 온주완과 걸스데이 출신 민아, 이동하와 걸스데이 출신 소진, 기태영과 S.E.S. 출신 유진, 김동호와 헬로비너스 출신 윤조 등의 뒤를 잇는다.곽시양은 2014년 영화 '야간비행'으로 데뷔했다. 이후 영화 '목격자', 드라마 '오 나의 귀신님', '홍천기', '재벌X형사', '굿파트너' 등 여러 작품에 출연하며 꾸준히 연기 활동을 펼쳤다. 유지애는 그룹 러블리즈 멤버로 활동하며 '안녕', 'Ah-Choo', 'Destiny(나의 지구)' 등의 곡으로 대중의 사랑을 받았다. 이후 배우로 활동 영역을 넓힌 그는 드라마 '세 번째 결혼', '1도 없는 남자' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr