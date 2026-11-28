사진 = 김규리 인스타그램

사진 = 김규리 인스타그램

배우 김규리가 뉴질랜드 오클랜드에서 사랑스러운 매력을 뽐냈다.김규리는 최근 자신의 인스타그램에 "오클랜드 길거리를 걷다가….찰칵 📷"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김규리는 붉은색 벽을 배경으로 짙은 회색 후드 점퍼를 입고 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 후드 끝자락을 살짝 잡은 채 입술을 내민 김규리는 길게 늘어뜨린 갈색 머리와 또렷한 이목구비로 시선을 사로잡았다.이어진 사진에서 김규리는 한 손을 머리 위에 올리고 눈이 보이지 않을 정도로 후드를 깊게 눌러쓴 채 미소 짓고 있다. 점퍼 사이로 드러난 선명한 핑크빛 의상이 캐주얼한 스타일링에 생기를 더했으며 장난기 어린 포즈와 미소가 사랑스러운 분위기를 자아냈다.한편 올해 영화 '내 이름은'으로 관객들과 만난 김규리는 뉴질랜드에서 촬영한 영상을 유튜브 채널 '이연복의 복주머니'와 '김규리tv몹시'를 통해 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr