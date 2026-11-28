방송인 전현무와 배우 이준이 중국에서 결혼운을 점친다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무와 배우 이준이 중국에서 결혼운을 점친다./ 사진 제공=MBN ‘디스이즈 현무로드’

방송인 전현무와 배우 이준이 중국에서 결혼운을 점친다.오는 29일 방송되는 MBN 예능 '디스이즈 현무로드' 11회에서는 전현무, 이준, 임수향의 중국 푸저우 여행기가 그려진다.이날 서호공원을 찾은 세 사람은 현지인들과 함께 광장무를 추며 아침을 시작한다. 여행지마다 춤을 추게 된 이준은 "'현무로드'가 댄스 프로그램이냐? 매회 춤을 춘다"고 토로한다. 반면 임수향은 "아침부터 상쾌하긴 하다"며 만족감을 드러낸다.이어 세 사람은 공원에서 만난 무술 사부에게 태극권을 배운다. 기본 자세부터 어려움을 겪던 전현무는 사부의 집중 지도를 받는다. 이준은 "손이 많이 가네요~"라며 전현무를 놀린다. 수업을 마친 전현무가 "준이는 나랑 다를 줄 알았는데 똑같네"라고 말하자 임수향은 "엥? 다르던데?"라고 받아친다.세 사람은 공원을 거닐다 중국 전통 역술가와 만난다. 전현무가 결혼운을 묻자 역술가는 "양띠 여성이 당신의 인생을 구하는데…"라고 답한다. 이에 임수향은 "오빠는 기사로는 이미 결혼을 다섯 번은 했다"라고 농담을 건넨다. 이준 역시 "내년에 결혼할 운명"이라는 점괘를 받고 놀란다.이후 맛집으로 향하던 중 이준과 임수향 사이에 묘한 분위기가 형성된다. 이준이 길에서 현지인과 부딪힐 뻔하자 임수향이 재빨리 그의 어깨를 감싸 보호한 것. 이준은 "방금 심쿵했다. 여자가 이렇게 막아준 건 처음"이라며 설렘을 드러낸다. 이를 들은 임수향은 "반했어요? (아까 점괘처럼) 내년에 나랑 결혼하는 건가?"라고 너스레를 떤다.'디스이즈 현무로드'는 오는 29일 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr