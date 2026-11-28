여행 유튜버 곽튜브가 촬영 도중 낯선 사람에게 돈을 요구받는 돌발 상황에 직면한다. / 사진=텐아시아DB

여행 유튜버 곽튜브가 촬영 도중 낯선 사람에게 돈을 요구받는 돌발 상황에 직면한다. / 사진제공=ENA

여행 유튜버 곽튜브가 촬영 도중 낯선 사람에게 돈을 요구받는 돌발 상황에 직면한다. 앞서 그는 지난해 10월 비연예인인 공무원과 결혼했다고 알려졌다.28일 방송되는 ENA 예능 프로그램 '지구마불 세계여행4' 6회에서는 빠니보틀, 곽튜브, 원지가 새로운 여행 파트너인 박성웅, 이석훈, 최지수와 함께 3라운드 여행을 시작한다.'곽빠원'과 새 여행 파트너들의 첫 만남부터 각기 다른 반응이 포착된다. 곽튜브는 새로운 파트너를 마주하자마자 허리를 깊이 숙여 인사하고, 원지는 반가움을 감추지 못한 채 제자리에서 빙글빙글 돌아 웃음을 자아낸다. 반면 잠에서 덜 깬 듯 헝클어진 머리로 등장한 빠니보틀은 눈앞의 파트너를 또다시 알아보지 못하는 듯한 모습을 보인다.설레는 첫 만남도 잠시, 본격적인 여행이 시작되자 세 팀 모두 예상치 못한 변수에 부딪힌다. 빠니보틀은 기차를 타고 이동하던 중 티켓을 확인한 직원으로부터 "기차 잘못 탔다"는 말을 듣고 당황한다. 원지 역시 바다를 가로지르던 배가 갑자기 멈춰 서면서 난처한 상황에 놓인다.곽튜브는 여행 초반부터 아찔한 상황을 맞닥뜨린다. 차를 타고 이동하던 중 낯선 사람이 갑자기 문을 열고 나타나 "Give me the money!"(돈 내놔!)라며 금전을 요구한 것. 수많은 해외여행 경험을 쌓아온 '곽빠원'도 연이어 발생한 돌발 상황에 당혹감을 감추지 못한다.새로운 파트너들과의 여행이 시작부터 난항을 겪는 가운데 제작진은 "파트너들과의 첫 만남부터 엇갈린 반응을 보인 '곽빠원'이 연이어 찾아온 돌발 상황을 어떻게 헤쳐 나갈지, 박성웅, 이석훈, 최지수와의 새로운 여행에서는 또 어떤 흥미진진한 이야기가 펼쳐질지 기대해 달라"고 전했다.각기 다른 위기에 직면한 세 팀이 새로운 여행 파트너들과 어떻게 상황을 풀어나갈지 관심이 쏠린다. '지구마불 세계여행4' 6회는 28DLF 오후 7시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr