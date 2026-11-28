사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

'계약결혼' 출연자 국화가 사랑스러운 비주얼과 세련된 겨울 패션을 뽐냈다.국화는 최근 자신의 인스타그램에 "좀 더 큰 대두샷 ! 🤍😎"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 국화는 아이보리색 트위드 재킷에 둥근 테의 안경을 착용한 채 위쪽에 있는 카메라를 올려다보고 있다. 자연스럽게 볼륨을 살린 중단발 헤어스타일과 안경 너머로 드러난 또렷한 눈망울이 지적이면서도 귀여운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 국화는 올리브색 상의에 카멜색 코트를 걸치고 거울 셀카를 남겼다. 한쪽으로 자연스럽게 넘긴 머리와 은은한 미소가 차분하고 세련된 겨울 스타일링과 잘 어우러졌다.붉은 벽돌을 배경으로 촬영한 사진에서 국화는 하늘색 터틀넥 니트에 아이보리색 코트를 매치했다. 먹음직스러운 브런치와 파스타를 앞에 두고 미소 짓는 모습에서 일상의 여유가 느껴진다.마지막 사진에서는 복슬복슬한 아이보리색 퍼 후드를 뒤집어쓴 채 입가를 가리고 카메라를 응시하고 있다. 얼굴을 가까이서 촬영한 사진에서도 커다란 눈망울과 매끈한 피부가 돋보여 감탄을 자아냈다.이를 본 팬들은 "이뻐용", "너무 귀엽잖아요", "너무 예뻐", "왜케 기여워욬", " 방송으로 너무 잘보고있습니다", "같은여성으로 너무 멋져요" 등의 댓글을 남기며 국화의 미모에 감탄과 응원을 보냈다.국화는 KBS Joy·MBC every1 예능 프로그램 '계약결혼'에서 '나는 SOLO' 32기 영수와 가상 부부 생활을 하고 있다. 영수는 연세대 출신 회계사다.한편 국화가 출연하는 '계약결혼'은 매주 월요일 오후 10시 30분 방송되며 두 사람이 계약 종료 후 어떤 선택을 내릴지 관심이 쏠린다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr