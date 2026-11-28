'100일의 거짓말'이 종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 박진영이 김현주, 이무생과 정면으로 대립한다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말'이 종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 박진영이 김현주, 이무생과 정면으로 대립한다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말'이 종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 박진영이 김현주, 이무생과 정면으로 대립한다.28일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 측은 15회 방송을 앞두고 희원을 찾아온 김태웅(박진영 분)과 그를 마주한 유소란(김현주 분), 유필립(이무생 분)의 모습을 공개했다. 지난 방송에서 이가경(김유정 분)은 사토 신이치(진선규 분)와 후쿠다(김중희 분)의 관계에 균열을 일으키며 본격적인 반격에 나섰다. 김태웅은 김승억(이기영 분)과의 거래를 통해 토막촌 주민들을 돕고 김명남(박정연 분)과의 파혼까지 성사시켰다.그토록 찾아 헤맸던 '종로 전당포'와 '신태진'의 실체도 밝혀졌다. 종로 전당포는 구국단의 아지트가 숨겨진 한성 한의원이었으며, 신태진은 사람의 이름이 아닌 비밀 서랍의 위치를 가리키는 암호였다. 서랍 안에는 두 장의 가족사진이 보관돼 있었다. 이애영(송지효 분)의 얼굴을 확인한 이가경과 김태웅은 동시에 "엄마", "어머니"라고 불러 두 사람의 관계에 대한 궁금증을 높였다.이가경과 김태웅의 과거를 잇는 이애영의 서사가 베일을 벗기 시작한 가운데 희원에서는 새로운 갈등이 빚어진다. 이날 공개된 사진 속 유필립은 김태웅의 갑작스러운 방문과 뜻밖의 이야기에 웃음기 없는 표정으로 그를 마주하고 있다. 이어 유소란은 김태웅의 등 뒤로 총구를 겨누며 긴장감을 더한다. 김태웅의 붉어진 눈시울과 유소란의 서늘한 눈빛이 대비되는 가운데 앞서 공개된 예고편에서 유소란이 김태웅에게 "나는 네 어머니에게 진 빚이 있어"라고 고백한 사연에도 관심이 쏠린다.종영이 가까워지면서 일부 시청자들 사이에서는 주요 인물들의 희생을 예상하는 추측도 나오고 있다. 각자의 목숨을 건 마지막 작전이 예고된 만큼 인물들이 어떤 결말을 맞이할지가 관전 포인트로 떠올랐다. '100일의 거짓말' 제작진은 "오늘(28일) 방송되는 15회에서 이가경과 김태웅이 이애영에 대한 과거의 진실을 마주하며 인물들의 감정과 관계가 격변을 맞는다"며 "사토 신이치를 상대로 마지막 순간까지 목숨을 걸고 맞붙을 이가경과 김태웅, 유소란과 유필립이 서로를 지킬 수 있을지, 구국단의 마지막 작전은 어떤 결과로 이어질지 지켜봐 달라"고 전했다.얽혀 있던 과거의 진실이 하나둘 밝혀지는 가운데 마지막 작전에 나선 인물들이 서로를 지켜낼 수 있을지 주목된다. '100일의 거짓말' 15회는 28일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr