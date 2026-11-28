넷플릭스 예능 '데블스 플랜3'에서 우승 상금 2억원을 거머쥔 현경렬이 남다른 의리를 자랑했다.지난 26일 유튜브 채널 '애매티지'에는 '재재 씨, 신의 시험에 통과하셨습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 재재는 '데블스 플랜3'에 함께 출연했던 현경렬, 스텔라장, 서출구와 만나 최종회를 시청하며 촬영 비하인드 이야기를 나눴다.최종회 시청을 마친 출연진은 현경렬에게 박수를 보내며 우승을 축하했다. 이 과정에서 현경렬의 우승 상금 사용처가 공개돼 눈길을 끌었다.재재는 "경렬 님이 상금으로 뭐 했느냐. 이걸 궁금해하실 분들이 있을 것 같아서"라며 작은 상자를 꺼냈다. 상자 안에는 '데블스 플랜'의 상징인 피스 모양의 금이 담겨 있었다. 재재는 "피스 모양으로 금을 선물하셨다"고 밝혔다.현경렬은 금뿐만 아니라 출연자 개개인의 명대사를 담은 포토카드까지 직접 제작했다. 이를 위해 방송을 여러 차례 돌려봤다고 밝혀 훈훈함을 더했다. 금전적인 가치에 정성까지 더한 특별한 선물이었다.현경렬은 지난 5일 열린 '데블스 플랜3' 제작발표회에서 출연진 16명 전원에게 해당 선물을 전달했다고 설명했다. 그는 "제작발표회 때가 아니면 모두 만날 수 있는 시간이 없을 거라, 급하게 (만들었다)"라고 당시를 회상했다.치열한 두뇌 싸움 끝에 최종 우승자로 등극한 현경렬은 자신과 경쟁했던 출연진에게도 우승의 기쁨을 나누며 돈독한 우정을 드러냈다.한편 서울대학교 출신의 구글 직원 현경렬은 지난 24일 공개된 '데블스 플랜3' 최종회에서 우승을 차지하며 상금 2억원의 주인공이 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr