사진 = 전도연 인스타그램

사진 = 전도연 인스타그램

사진 = 전도연 인스타그램

배우 전도연이 청룡영화상 여우주연상 수상의 기쁨을 전했다.전도연은 최근 자신의 인스타그램에 천사 날개 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 전도연은 은은한 광택이 돋보이는 화이트 드레스를 입고 차량 뒷좌석에 앉아 있다. 자연스럽게 흘러내린 웨이브 잔머리와 길게 땋은 헤어스타일로 우아한 분위기를 자아낸 전도연은 옆을 바라보며 미소를 짓는가 하면 카메라를 향해 그윽한 눈빛을 보내고 있다.이어진 사진에서 전도연은 청룡영화상 무대를 배경으로 황금빛 트로피를 두 손에 쥔 채 환하게 웃고 있다. 어깨를 부드럽게 감싸는 드레스와 화사한 미소가 눈길을 끄는 가운데 뒤편에는 검은색 턱시도 차림으로 트로피를 들어 보이는 설경구의 모습도 담겼다.또 다른 사진에서 전도연은 트로피를 품에 안고 설경구가 있는 쪽으로 고개를 돌렸다. 허리까지 내려오는 풍성한 땋은 머리와 드레스 옆선을 장식한 커다란 꽃 모양 디테일이 전도연 특유의 우아한 매력을 더욱 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "진짜 전도연이 전도연인 이유", "너무너무 축하드리고 너무 아름다우십니다", "너무 예뻐", "모든 영광은 언니가 받아야 할 거예요", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "좋아서죽을것같아요" 등의 댓글을 달았다.전도연은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상에서 영화 '가능한 사랑'으로 여우주연상을 수상했다. 1999년 '내 마음의 풍금', 2007년 '밀양'에 이은 통산 세 번째 청룡영화상 여우주연상 수상이다.특히 '가능한 사랑'에서 부부로 호흡을 맞춘 설경구도 남우주연상을 받으며 청룡영화상 최초로 남우주연상 4회 수상이라는 기록을 세웠다. '가능한 사랑'은 조여정의 여우조연상과 각본상까지 거머쥐며 4관왕에 올랐다.전도연은 수상 소감을 통해 '밀양' 이후 19년 만에 이창동 감독과 재회한 소회를 밝히며 수상의 영광을 '가능한 사랑' 팀과 나누겠다는 뜻을 전했다.한편 전도연은 차기작으로 2027년 상반기 공개 예정인 tvN 드라마 '위대한 방옥숙'을 선택했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr