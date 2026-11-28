사진 = 14기 영자 인스타그램

사진 = 14기 영자 인스타그램

사진 = 14기 영자 인스타그램

사진 = 14기 영자 인스타그램

'나는 솔로' 14기 영자가 사랑스러운 겨울 패션을 선보였다.14기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "가을겨울 휘뚜르마뚜르 신기 딱 좋은🤍블랙브라운 둘다 있는데 다 이뿜 ㅠㅠ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 14기 영자는 흰색 니트 상의에 짙은 갈색 미니스커트를 입고 다리를 꼰 채 앉아 있다. 자연스럽게 웨이브를 넣은 긴 머리와 은은한 미소가 청순한 분위기를 자아내는 가운데 무릎 아래까지 올라오는 브라운 롱부츠로 세련된 매력을 더했다.이어진 사진에서 14기 영자는 허리끈을 묶은 연베이지색 코트를 입고 한 손을 주머니에 넣은 채 아래를 바라보고 있다. 복슬복슬한 아이보리색 가방을 팔에 걸쳐 포근하면서도 여성스러운 겨울 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 14기 영자는 가방 손잡이를 양손으로 잡고 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 코트 아래로 살짝 드러난 미니스커트에 스타킹과 롱부츠를 매치해 늘씬한 다리 라인을 돋보이게 했다.마지막 사진에서 14기 영자는 한쪽 다리를 옆으로 내밀고 카메라를 응시하고 있다. 허리선을 강조한 코트와 길게 내려오는 헤어스타일이 어우러져 단아하면서도 사랑스러운 매력이 돋보인다.이를 본 팬들은 "사진 잘나왔다아", "진짜 너무 이뿌세용", "너무 예뻐", "이 언니 또 이쁜 옷 입었당", "멋쟁이셔", "너무예쁘셔" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 골드 특집에 출연한 14기 영자는 ENA, SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 종영 이후 다양한 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr