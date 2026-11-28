사진 = TV조선 '금타는금요일' 캡처

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'금타는 금요일' 귀를 사로잡는 명품 무대부터 가슴 뭉클한 사연까지 풍성한 볼거리를 선사했다.지난 27일 방송된 TV CHOSUN '금타는 금요일' 47회에서는 올 한 해 시청자들이 보내준 뜨거운 사랑에 보답하고자 마련된 '2026 금빛 감사제' 특집이 펼쳐졌다. 이날 트롯 톱스타들은 저마다 각별한 인연을 지닌 '짝꿍 메기 싱어'와 한 팀을 이뤘다. 두 사람이 각각 한 곡씩 불러 합산 점수 190점 이상을 기록하면 트롯 톱스타에게는 순금 1돈이, 메기 싱어에게는 황금 메달이 주어지는 만큼 짝꿍 간의 호흡이 중요했다.이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 전주 대비 상승한 4.4%의 시청률을 기록, 순간 최고 시청률은 4.7%까지 치솟았다. 동 시간대 예능 시청률 1위는 물론 종편 프로그램 중 일일 시청률 1위를 석권하며 금요일 밤 안방극장을 사로잡았다.본격적인 축제에 앞서 TOP10은 패티김의 '그대 없이는 못 살아'로 오프닝 무대를 꾸몄다. 그동안 골든컵을 놓고 선의의 경쟁을 펼쳐온 열 명의 트롯 스타들이 이날 한마음으로 목소리를 모았다. 지난 1년간의 금빛 여정을 함께해 온 시청자들을 향한 사랑과 감사의 마음을 노래로 전하며 뭉클한 감동을 선사했다.첫 번째 주인공은 진(眞) 양지은이었다. 양지은의 짝꿍 메기 싱어로는 김용임이 출격했다. 김용임은 과거 '미스트롯2'에서 탈락한 양지은의 재능이 아까워 직접 후배로 키워보고자 방송국에 전화까지 걸었던 비화를 공개했다. 그런데 양지은이 극적으로 추가 합격하더니 최종 진(眞)의 자리까지 올랐다는 것. 김용임은 "항상 내 가슴속에 있는 후배"라며 양지은을 향한 각별한 애정을 드러냈다.이날 양지은은 나훈아의 '친정엄마'를 선곡, 절절한 감성으로 관객들의 눈시울을 붉히며 100점 만점을 기록했다. 이어 김용임은 최진희의 '천상재회'를 불렀다. 흔들림 없는 보컬과 시원한 고음을 선보인 김용임은 96점을 획득했다. 합산 196점을 기록한 두 사람은 이날 처음으로 순금과 황금 메달을 손에 쥐며 기분 좋은 출발을 알렸다.두 번째 라운드에서는 미(美) 천록담과 유지우의 반가운 재회가 성사됐다. '미스터트롯3'에서 천록담과 '쥬쥬핑' 멤버로 동고동락했던 유지우는 어느덧 열 살이 되어 돌아왔다. 훌쩍 자란 키와 한층 의젓해진 모습에 트롯 톱스타들은 놀라움을 감추지 못했다. 천록담 역시 폭풍 성장한 유지우를 흐뭇하게 바라보며 재회의 기쁨을 나눴다.유지우는 자신을 아버지처럼 챙겨준 천록담에게 감사의 마음을 전하고자 인순이의 '아버지'를 선곡했다. 때 묻지 않은 맑고 순수한 목소리에 한층 깊어진 감성을 더해 출연진과 관객들의 마음을 울렸다. 천록담은 김정호의 '하얀 나비'로 무대에 올랐다. 담백한 창법과 아련한 추억을 불러일으키는 휘파람 선율이 어우러져 잔잔한 감동을 안겼다. 유지우와 천록담은 각각 93점과 99점을 받아 합산 192점으로 금 획득에 성공했다.세 번째 라운드에서는 선(善) 손빈아를 위한 깜짝 메기 싱어가 등장했다. 메기 싱어의 정체를 두고 멤버들의 추측이 난무하던 가운데, 조항조의 '고마운 사람에게' 전주가 흘러나왔다. 마이크를 들고 등장한 주인공은 다름 아닌 MC 안성훈이었다. 직전까지 자신이 메기 싱어라는 의심을 완강히 부인했던 안성훈의 등장에 멤버들은 놀라움을 감추지 못했고, 손빈아 역시 얼떨떨한 표정을 지었다. 그러나 안성훈은 완성도 높은 무대에도 불구하고 예상 밖의 90점을 기록해 현장을 발칵 뒤집었다.졸지에 100점을 받아야만 하는 상황에 놓인 손빈아는 주병선의 '칠갑산'을 선곡, 묵직한 음색과 섬세한 완급 조절로 몰입도를 높였다. 손빈아는 "노래하면서 토할 것 같다는 느낌은 처음"이라며 극심했던 부담감을 털어놓기도 했다. 결과는 99점이었다. 합산 189점으로 미션 성공까지 단 1점이 모자라 손빈아는 눈앞에서 순금을 놓쳤다. 안성훈은 "금보다 빈아 씨와 함께하는 지금이 더 값진 금"이라며 멋쩍은 듯 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.네 번째 라운드의 주인공은 미(美) 오유진과 진해성이었다. 과거 한 트롯 오디션 프로그램을 통해 인연을 맺은 두 사람. 오유진은 트롯을 시작하며 처음 불렀던 노래가 진해성의 노래였다며 오랜 팬이었음을 밝혔다.진해성은 나훈아의 '고향역'을 선곡해 구수한 음색과 맛깔스러운 창법, 능청스러운 춤사위로 스튜디오를 장악했다. 진해성이 93점을 기록한 가운데, 오유진은 설운도의 '다함께 차차차'로 흥겨운 분위기를 이어갔다. 한층 여유로워진 무대 매너로 훌쩍 성장한 가수로서의 면모를 뽐냈다. 그러나 오유진의 점수는 96점이었다. 두 사람 역시 합산 189점을 기록하며 단 1점 차로 금 획득에 실패했다.마지막 라운드에서는 남승민과 그의 어머니 최영란 씨가 짝꿍으로 나서 안방극장에 진한 감동을 안겼다. 앞서 어버이날 특집에 출연했으나, 암 투병으로 노래를 부르지 못해 아쉬움을 남겼다. 건강을 많이 회복한 어머니는 이날 희자매의 '실버들'을 열창하며 뛰어난 가창력을 뽐냈다. MC 김성주는 남승민의 노래 실력이 어머니를 닮은 것 같다며 감탄을 표했다. 다시 건강한 모습으로 노래하는 어머니를 보며 눈물을 흘린 남승민은 "아들이 열심히 하는 모습을 오래도록 지켜봐 주셨으면 좋겠다"라며 애틋한 마음을 전했다.남승민은 김연자의 '어머니의 계절'을 선곡, 한 소절 한 소절에 깊은 사랑과 감사의 마음을 담아냈다. 애써 울음을 참으며 노래를 이어가던 남승민은 끝내 눈물을 쏟았다. 이를 지켜보던 안성훈도 울음을 터뜨렸다. 안성훈은 "어머니가 아프셨을 때 얼마나 감당하기 힘들었을까 생각이 든다. 오늘 너무 대견해서 눈물이 계속 난다"라며 말을 잇지 못했다.남승민 모자는 각각 97점과 99점을 기록, 합산 196점으로 나란히 순금과 황금 메달을 손에 쥐었다. 남승민은 "부모님께 집을 해드리고 싶어서 20대에 모아둔 모든 돈을 부모님께 드렸다. 이것도 보태서 잘 쓰겠다"라고 밝혀 마지막까지 보는 이들의 가슴을 뭉클하게 했다.'2026 금빛 감사제'는 다음 주에도 계속된다. 트롯 톱스타들이 어떤 선곡과 무대로 시청자들의 사랑에 화답할지, 이들을 지원사격할 또 다른 짝꿍 메기 싱어는 누구일지 궁금증을 더한다. 한편 TV CHOSUN '금타는 금요일-2026 금빛 감사제 특집' 2부는 오는 12월 4일 금요일 밤 10시 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr