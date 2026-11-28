소녀시대 서현이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./ 사진=텐아시아DB

그룹 소녀시대 멤버 서현이 다리 부상을 딛고 바이올린 연주회 무대에 오른 비하인드 스토리를 공개한다. / 사진제공=MBC

그룹 소녀시대 멤버 서현이 다리 부상을 딛고 바이올린 연주회 무대에 오른 비하인드 스토리를 공개한다.28일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 426회에서는 소녀시대 효연의 일상과 그의 집을 방문한 서현의 모습이 그려진다.현모양처가 꿈이라고 밝힌 효연의 집은 컵밥과 컵라면으로 채워져 있다. 반면 서현은 조리 도구부터 냄비 받침, 커플 앞치마까지 챙겨 등장해 효연과 상반된 모습을 보인다. 앞치마를 두르고 요리에 나선 서현 앞에서 효연은 오히려 털털한 '상남자' 면모를 보인다. 그러나 두 사람의 정성에도 불구하고 정체불명의 '딱풀 식감'을 자랑하는 음식이 완성돼 웃음을 자아낸다.두 사람은 소녀시대 활동 당시를 회상하며 폭로전도 펼친다. 과거 효연과 룸메이트였던 서현은 금요일 밤마다 밖으로 나가 놀려는 효연을 말리느라 진땀을 뺐던 일화를 털어놓는다. 효연 역시 특유의 입담으로 응수하며 오랜 시간 함께한 멤버다운 호흡을 보여준다. 웃음이 오가는 가운데 두 사람의 진솔한 이야기도 이어진다. 서현은 다리 부상에도 불구하고 올해 초 바이올린 연주회 무대에 올랐던 당시를 돌아본다. 그의 도전 과정을 지켜본 효연 역시 서현을 향한 솔직한 마음을 전한다.앞서 서현은 지난 3월 롯데콘서트홀에서 바이올린 연주 무대를 선보인 뒤 일각에서 제기된 '연예인 특혜 논란'에 휘말렸다. 롯데콘서트홀은 예술의전당과 더불어 국내 주요 클래식 공연장으로 꼽히는 곳이다. 전문 연주자들에게도 무대에 설 기회가 제한적인 만큼 비전공자인 서현의 출연이 형평성에 어긋나는 것 아니냐는 지적이 나왔다. 반면 대중적 인지도를 갖춘 연예인의 클래식 무대 도전이 일반 대중의 클래식 음악에 대한 관심을 높이는 계기가 될 수 있다는 긍정적인 시각도 있었다.소녀시대 활동 시절의 추억부터 서로의 도전을 응원해 온 두 사람의 우정이 담긴 '전지적 참견 시점'은 28일 오후 11시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr