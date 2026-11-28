사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

배우 신민아가 '재혼 황후' 종영 후 나비에를 향한 애정을 드러냈다.신민아는 최근 자신의 인스타그램에 "재혼황후 👑🦋 나비에 행복해라"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신민아는 화려한 붉은색 드레스에 티아라와 드롭 이어링을 착용한 채 옆을 바라보고 있다. 반묶음 헤어스타일과 오뚝한 콧날, 드레스 색상에 맞춘 붉은빛 입술이 황후다운 고혹적인 미모를 돋보이게 했다.이어진 사진에서 신민아는 두 손을 허리께에 모은 채 정면을 응시하고 있다. 반짝이는 장식이 촘촘하게 수놓인 드레스와 어깨를 감싸고 길게 늘어지는 붉은색 케이프가 신민아 특유의 우아한 분위기를 한층 살렸다.또 다른 사진에서 신민아는 흑백의 꽃무늬와 세로 스트라이프가 어우러진 드레스에 넓은 검은색 벨트를 착용했다. 단정하게 묶은 머리와 은은한 미소에서 기품 있는 매력이 느껴진다.마지막 사진에서 신민아는 화려한 비즈 장식이 돋보이는 연분홍빛 드레스를 입고 책상에 앉아 종이를 바라보고 있다. 한 손에 펜을 쥔 신민아는 굵은 웨이브 헤어를 어깨 아래로 늘어뜨려 청순하면서도 우아한 비주얼을 뽐냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "나비에 외롭지않길", "너무 예뻐", "하인리하고 나비에르 영원히 행복하게", "Beautiful", "시즌2 기다려" 등의 댓글을 달았다.신민아가 주연을 맡은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 최종회를 공개하며 막을 내렸다. 극 중 동대제국의 황후 나비에로 분한 신민아는 황제 소비에슈(주지훈 분)의 이혼 통보를 받아들이는 조건으로 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼을 요구하는 인물을 그려냈다.작품은 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에서 디즈니+ TV쇼 부문 전 세계 1위에 오르며 흥행에 성공했다.한편 신민아는 2027년 상반기 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '수목금'으로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr