배우 임원희가 공식 행삿에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 임원희(56)가 이웃사촌이 된 김광규와 크리스마스를 앞두고 외로움을 나눈다. / 사진제공=MBC

배우 임원희(56)가 이웃사촌이 된 김광규와 크리스마스를 앞두고 외로움을 나눈다.28일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 같은 아파트에 살게 된 '연희동 프렌즈' 김광규, 임원희와 함께하는 동네 투어가 그려진다. 공개된 사진에는 연희동 골목 버스 정류장에 나란히 앉은 두 사람의 모습이 담겼다. 김광규의 이사를 계기로 한층 가까워진 두 사람은 서로의 일상을 공유하며 돈독한 관계를 이어간다.다가오는 크리스마스 이야기가 나오자 김광규와 임원희는 입을 모아 "난 크리스마스 별로 안 좋아해"라고 털어놓는다. 이에 주우재가 "두 분이 함께 보내셔야죠"라고 제안하자 임원희는 "그럴 가능성이 커졌다"고 씁쓸하게 답해 웃음을 자아낸다. 임원희는 과거 10살 연하의 비연예인과 결혼했으나 약 3년 만에 이혼한 것으로 알려졌다.멤버들은 단짝처럼 붙어 앉은 두 사람을 보며 "노부부 같다"고 농담을 건넨다. 그러자 임원희는 "이렇게 살다가 광규 형이 장가간다고 하면 난 어떡하지?"라며 벌써 김광규의 결혼을 걱정해 현장을 웃음바다로 만든다. 같은 동네를 넘어 같은 아파트에 거주하게 된 두 사람은 또 하나의 공통점을 발견한다. 이에 유재석마저 "이것도 같아?"라며 놀라움을 표했다고 해 두 사람의 공통점이 무엇일지 궁금증을 자아낸다.크리스마스를 앞두고 서로의 외로움까지 나누게 된 김광규와 임원희의 연희동 일상은 28일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr