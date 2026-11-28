윤경호, 이성민이 제 4회 '핑계고' 시상식 대상 후보에 올랐다. / 사진=텐아시아DB

제4회 핑계고 시상식 대상 후보에 오른 윤경호, 이성민. / 사진='핑계고' 영상 캡처

윤경호가 출연한 '100분 토크는 핑계고'가 '뜬뜬' 채널 역대 조회수 2위에 올랐다. / 사진='핑계고' 영상 캡처

이성민이 '풍향고2', '풍향중'에서 활약했다. / 사진='뜬뜬'

연말 지상파 방송 3사 시상식보다 화려한 라인업이다. 유재석이 이끄는 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '제4회 핑계고 시상식'이 막강한 대상 후보 7인과 톱스타 명단을 공개하며 연말 최대 화제로 떠올랐다.지난 25일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 유재석이 직접 올해 '핑계고' 시상식의 대상 후보 7인을 소개하는 영상이 공개됐다. 유재석은 올해 '핑계고'가 '풍향고2'부터 '풍향중', '아니 근데(중략) 라면 먹고 올래?', '깡촌캉스2'까지 다양한 스핀오프 콘텐츠로 세계관을 넓혔다고 소개했다. 이에 따라 올해 작품상은 '핑계고 에피소드 작품상'과 '스핀오프 작품상'으로 나눠 투표를 진행한다. '대상'과 '인기스타상'은 구독자(계원) 투표를 100% 반영해 수상자를 가린다.이어 유재석은 대상 후보 7인의 면면과 대표작을 소개했다. 후보 명단에는 올해 '핑계고' 본편과 스핀오프 콘텐츠에 3회 이상 출연하며 활약한 이성민, 윤경호, 이상이, 남창희, 양세찬, 지석진, 이광수가 이름을 올렸다.가장 뜨거운 관심을 모으는 부문은 단연 대상이다. 현재 분위기는 윤경호와 이성민의 팽팽한 2파전 양상이다.윤경호는 지난 2월 공개된 '100분 토크는 핑계고'(100회 특집)에 출연해 유재석, 김남길, 주지훈과 쉴 틈 없는 티키타카를 선보이며 '투머치토커' 매력을 터뜨렸다. 해당 영상은 현재 누적 조회수 2126만 회를 돌파하며 '풍향고' 1화(2143만 회)에 이어 '뜬뜬' 채널 역대 조회수 2위에 올랐다. 이후 '조식 뷔페는 핑계고', '초여름은 핑계고'와 스핀오프 '아니 근데(중략) 라면 먹고 올래?'까지 연이어 흥행시키며 '핑계고'의 치트키로 자리매김했다.이에 맞서는 이성민의 기세도 만만치 않다. 이성민은 2회 대상 수상자인 황정민의 배턴을 이어받아 '풍향고2'에 합류, 오스트리아 즉흥 여행에서 서툰 영어에도 앞장서는 '맵성민' 캐릭터로 폭발적인 반응을 끌어냈다. 이어 국내 여행 스핀오프 '풍향중'까지 누적 조회수 2000만 뷰를 돌파시키고 촬영지인 전북 익산의 방문객 수를 3배 이상 늘리는 등 압도적인 파급력을 입증했다. 이와 관련해 윤경호는 지난 7월 텐아시아와의 인터뷰에서 "개인적으로는 이성민 선배가 압도적이라고 생각한다"며 겸손하기도 했다.두 사람 외에도 쟁쟁한 후보들이 포진해 있다. 지난해 제3회 시상식 대상 수상자인 지석진은 대상 2연패에 도전하며, 양세찬 역시 지석진과 함께 올해 본편에만 8회 최다 출연하며 프로그램의 중심을 지켰다. '깡촌캉스2'와 본편에서 활약한 남창희와 이상이, 유재석과 변함없는 케미를 보여준 이광수까지 이름을 올려 "누가 받아도 납득된다"는 반응이 이어지고 있다.인기스타상 후보 명단은 지상파 시상식을 방불케 한다. 베테랑과 라이징 부문으로 나뉜 후보에는 강동원, 공유, 최민식, 황정민, 조인성, 하정우, 지드래곤, 송혜교, 전지현, 한지민, 한효주, 박보영, 아이유, 변우석, 서강준, 지창욱 등 한자리에 모으기 힘든 톱스타들이 대거 포함됐다.무엇보다 지상파 3사 연예대상의 단골 대상 후보인 유재석이 유일하게 대상 후보가 아닌 시상식이라는 점도 차별화 포인트다. 계주 유재석이 진행과 시상을 맡고, 한 해 동안 채널을 빛낸 출연진이 주인공이 되는 축제 구도가 자리 잡으면서 올해로 4회째를 맞은 '핑계고 시상식'을 향한 기대감이 최고조에 달하고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr