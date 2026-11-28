사진=클릭비 유튜브

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클릭비 멤버들이 하일라의 결혼식에서 밥도 못 먹고 축가를 부르자 축의금에서 5만 원씩 빼자고 농담했다.26일 유튜브 채널 '클릭비'에는 '신랑 입장하는데 애들 왜 안 와?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 하일라(하현곤)는 자신의 결혼식 현장을 공개했다. 그는 아내가 김태형이 사회를 맡는다는 사실만 알고 있다며 멤버들과 깜짝 축가를 준비했다. 당초 일정이 겹친 오종혁의 참석이 어려웠지만, 하일라가 예식 시간을 늦추면서 오종혁도 축가에 합류할 수 있게 됐다.식장에 도착한 김태형은 하일라가 직접 작성한 사회 대본을 받았다. 사회에 축가까지 맡은 그는 "아주 멤버들 뽕을 뺀다"며 웃었다.김태형은 제작진에게 "밥은 안 주냐"고 물었다. 다른 하객들은 예식 전에 이미 식사를 마쳐 지금은 먹을 수 없다는 답을 듣자 "밥도 안 주고 사회 시키나"라고 장난 섞인 불만을 내비쳤다.김태형에게 식사가 어렵다는 말을 들은 우연석은 "그럼 가자"고 받아쳤다. 노민혁도 밥을 못 먹고 왔다고 밝혔고, 평창에서 달려온 오종혁은 "하일라는 내 결혼식 안 왔는데 난 평창에서 왔다"며 서운함을 드러냈다.우연석은 "축의금에서 5만 원씩 빼서 우리끼리 회식하자"고 너스레를 떨었다. 하일라는 미안해하며 "결혼식 끝나고 게장 먹자"고 제안했다.멤버들은 공복인 채로 무대에 올라 신랑 하일라와 함께 축가를 불렀다. 하일라가 노래 도중 가사를 잊는 돌발 상황도 있었고, 우연석은 신부의 부케까지 받았다.축가를 마친 멤버들은 식사는 못 했지만 행복한 결혼식이 되길 바란다며 하일라를 축복했다. 노민혁은 "이거 결혼식 아닌데, 행사다. 우리 행사비 어디서 받아야 하나"라고 농담했다.멤버들은 뒤늦게 하일라의 어머니에게 봉투를 받았다. 예식장에서 식사를 놓친 멤버들을 위해 하일라의 어머니가 따로 식사비를 챙긴 것.한편 하일라는 지난 7일 결혼식을 올렸다. 앞서 지난 7월 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 교회 식구들과 함께 가을에 예식을 올릴 계획이라고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr