사진 = MBC '라이어' 캡처

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'라이어' 서현진이 유연석 살해 용의자로 긴급 체포됐다.지난 27일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'(연출 조영민/극본 백재영) 9회에서는 민준호(유연석 분) 사망 사건을 둘러싼 여러 인물들의 얽히고설킨 관계, '그날 밤'의 충격적인 비밀들이 하나 둘 베일을 벗었다. 특히 피해자였던 강지선(서현진 분)이 순식간에 용의자로 관계가 역전된 9회 엔딩은 민준호가 사망한 8회 엔딩 못지않게 큰 충격을 선사했다. 이 충격적인 엔딩은 분당 시청률 5.7%까지 치솟으며 이날 방송 '최고의 1분'을 차지했다. (닐슨코리아)앞서 강지선이 민준호의 모든 악행을 밝혀냈고, 민준호는 경찰의 공개수배에 쫓기는 신세가 됐다. 하지만 얼마 후 민준호가 바닷가에서 변사체로 발견됐다. 다수는 민준호가 스스로 목숨을 끊었을 것이라 생각했다. 하지만 여기에 의문을 품은 인물이 있었다. 바로 새롭게 등장한 광역수사대 계장 황명수(최대훈 분)이었다. 황명수는 민준호 사망 사건을 파헤치기 위해 상천에 왔다.황명수가 가장 먼저 찾아간 것은 강지선이었다. 황명수는 민준호의 타살 가능성을 언급하며 "누가 민준호를 죽였을까요"라고 강지선을 도발했다. 이 과정에서 민준호가 죽기 전 강지선을 찾아갔음이 드러났다. 또 대화 속에서 강지선의 의심스러운 포인트들이 포착됐다. 이후 강지선이 언니 강지은(김지현 분)에게 "언니, 그 문자 지웠지? 언니는 아무것도 모르는 거야"라고 말해 더욱 의심을 키웠다.사실 민준호는 자신의 모든 악행이 드러난 그날 밤, 억수 같이 내리는 빗속에서 아들 민현수(강지용 분)에게 인사를 하고 홀로 집을 나왔다. 그리고 상천항에 있는 요트에 몸을 숨겼다. 경찰은 코앞에서 민준호를 놓쳤고, 이후 민준호가 시체로 발견된 것이다.사망 전 민준호 사건을 담당했던 장두일(정승길 분)과 함께 본격 수사를 시작한 황명수는 강지선을 비롯한 여러 인물들을 용의 선상에 올렸다. 이에 이화영(옥자연 분), 이화영의 남편 박석구(임성재 분), 민준호 사건의 또 다른 피해자 한보영(안소요 분), 한보영의 남편이자 박석구의 후배 김무영(이신기 분), 강지선의 연인 김남우(남윤호 분) 등의 조사가 진행됐다. 저마다 명백하게 민준호 사망 사건과 관련 없다고 단정할 수 없는 포인트들이 있었다.이런 가운데 황명수와 장두일이 강지선이 분실했다는 휴대전화의 위치가 민준호 사망 시기 상천항 가까운 곳에서 확인됐다. 이를 계기로 강지선의 집과 차 등을 압수수색한 황명수와 장두일이 강지선을 민준호 살해 용의자로 긴급 체포했다. 강지선이 피해자에서 용의자로, 어쩌면 피의자로까지 관계가 역전될 수 있는 충격적인 상황이 9회 엔딩을 장식했다. 이에 시청자는 다시 한번 대혼란에 빠졌다.'라이어' 9회는 민준호의 죽음과 관련된 여러 인물들의 이야기를 집요하게 또 치밀하게 파고들었다. 민준호가 죽던 그날 밤을 전후로 이들에게 무슨 일이 있었는지, 이들이 민준호의 죽음과 어떤 관련이 있는 것인지 시청자로 하여금 계속해서 의심하게 했다. 이는 극 전개에 따라 수 차례 과거와 현재를 넘나드는 복잡한 구성임에도 몰입도를 잃지 않은 스토리, 디테일하면서도 완벽한 완급 조절이 가미된 연출력, 배우들의 강력한 열연이 있었기에 가능했다.'라이어'가 또 한 번 시청자를 쥐락펴락하더니 마지막 5분에 큰 충격을 안겼다. 특별출연한 최대훈은 상상 그 이상의 열연을 펼치며 대체불가 존재감을 발산한 것은 물론 극 전개에 중요한 키 플레이어 활약까지 펼쳤다. 무엇을 예상하든 뒤집어버리고 무엇을 상상하든 그 이상을 보여주는 괴물 같은 드라마 '라이어'. 남은 3회 동안 어떤 충격적인 이야기가 펼쳐질지 궁금하고 또 기대된다.MBC 금토드라마 '라이어' 10회는 28일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr