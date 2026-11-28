사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

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'굿파트너2' 김혜윤이 장나라의 이혼 노하우를 깨달았다.지난 27일 방송된 SBS 금토드라마 '굿파트너2'(연출 서민정/극본 최유나) 3회에서는 '법무법인 리봄'에서 첫 이혼 사건을 마주한 강혜성(김혜윤 분)의 시행착오가 그려졌다. 의뢰인의 마음을 헤아리는 것부터 그 이후의 삶까지 내다보는 차은경(장나라 분)의 남다른 이혼 해법은 강혜성에게 새로운 깨달음을 안겼다. 여기에 "차은경의 좋은 파트너 강혜성이 될게요"라는 다짐은 두 사람이 만들어갈 이야기를 더욱 기대케 했다. 이에 3회 시청률은 전국·수도권 자체 최고인 9.8%를 경신하며 동시간대 1위를 달성, 최고 시청률은 11.1%까지 치솟으며 폭발적인 반응을 이끌었다. 핵심 타겟인 2049 시청률 역시 최고 4.5% 평균 3.9%로 상승하며 뜨거운 화제성을 실감케 했다.(닐슨코리아 기준)이날 강혜성은 벗어나고 싶은 현실과 마주했다. 가족을 배신하고 떠났음에도 뻔뻔하게 돈을 요구하며 돌아온 정지영(이항나 분)은 상처를 헤집었고, 자신의 의지만으로는 끊어낼 수 없는 가족이라는 굴레에 강혜성은 참담함을 느꼈다.그런 강혜성에게 '법무법인 리봄'에서의 새출발은 설렘을 안겼다. 이전과 달리 오롯이 사건에만 집중할 수 있는 환경을 만들어준 차은경, 의뢰인을 향한 열정과 진심을 갖춘 강혜성은 서로에게 더없이 든든했다. 여기에 '법무법인 리봄'을 찾아온 화제의 인물, 100만 크리에이터 이준식(백승현 분)의 아내 이영미(박준면 분)는 이혼의 모든 것이 있을 거라던 차은경의 말을 실감케 하며 강혜성의 기대감을 끌어올렸다.그러나 이혼 사건에 익숙하지 않은 강혜성의 시작은 순탄치 않았다. 이영미는 이준식의 성공을 일군 일등 공신이었지만 헌신의 대가로 돌아온 것은 외도와 이혼 소장이었고, 자신의 명의로 된 재산은 한 푼도 없는 현실은 분했다. 재산을 지키는 것이 급선무라고 판단한 강혜성은 현실적인 조언을 건넸지만 아직 이혼할 마음의 준비가 되지 않은 이영미의 심기를 불편하게 할 뿐이었다. 의뢰인보다 속도가 앞섰다는 차은경의 지적은 강혜성에게 민·형사 사건과 이혼 사건의 차이를 실감케 했다.한편 이영미의 사건을 둘러싼 '법무법인 태수'와의 수임 경쟁에도 불이 붙었다. 이준식의 불륜 영상까지 일파만파 퍼진 가운데, 내연녀를 감싸면서도 자신에게는 용서는커녕 이혼을 애원하는 이준식의 모습에 이영미의 속은 곪아갔다. 결국 차은경과 박태수를 한자리에 불러 소송 전략을 요구했지만, 흔쾌히 여론전을 제안하는 박태수와 달리 차은경은 법률적 조언은 끝났다며 단호하게 선을 그었다. 그렇게 사건은 '법무법인 태수'의 손에 넘어가는 듯했다.판세를 뒤집은 것은 강혜성이었다. 실수를 만회하고자 밤을 꼬박 새워 내연녀가 정유선(한보름 분)이라는 증거를 찾아낸 강혜성의 진심이 이영미의 마음을 돌린 것. 그러나 결정적인 증거로 이혼을 설득할 수 있으리라는 강혜성의 생각은 차은경과 달랐다. 강혜성이 미처 헤아리지 못한 것은 이영미의 마음이었다. 차은경은 여전히 이준식을 '남편'이라 부르는 이영미에게서 이혼하고 싶지 않은 마음을 읽었고, 증거 역시 이혼을 막는 데 사용할 것임을 내다봤다. 정해진 답을 향해 직진하는 민·형사 사건과 달리 정답도 없고 길도 만들어가야 한다는 차은경의 말은 강혜성에게 지금까지와는 다른 고민을 안겼다.강혜성은 상간 소송에 필요한 증거를 확보하기 위해 또다시 움직였다. 이영미가 찾아낸 '외도 키트'에 이어, 강혜성은 정유선이 이준식의 혼인을 인지했다는 결정적 증거까지 찾아내며 마지막 퍼즐을 맞췄다. 그러나 강혜성이 준비한 상간 소장의 접수마저 보류하며 손에 쥔 결정적인 카드를 좀처럼 꺼내지 않는 차은경의 행보는 강혜성을 의아하게 했다.결국 이영미의 바람대로 이혼 청구를 기각시키는 데 성공했지만, 강혜성은 마냥 기뻐할 수 없었다. 그간의 보상도 받지 못한 채 껍데기뿐인 가정을 지키는 것이 과연 이영미를 위한 승소인지 확신이 서지 않았기 때문. 그러나 차은경은 이미 이영미의 그다음 삶을 준비하고 있었다. 상간 소송을 협상 카드로 삼아 이준식 명의의 집을 공동명의로 돌리고, 기존 생활비의 두 배에 달하는 부양료까지 확보한 것 "의뢰인이 지금 이혼을 못 한다면 대리인인 우린 언제든 이혼할 수 있는 환경을 세팅해 주면 돼요"라는 차은경의 말에 강혜성은 "찾았다 노하우"라고 밝게 웃으며 좋은 파트너가 될 것을 다짐했다. 이어 상처로 남았던 침실을 다시 자신의 무대로 되찾은 이영미에, 의뢰인에게 미래를 보여준다는 차은경의 말뜻을 비로소 깨달은 강혜성의 모습은 뭉클한 여운을 안기며 앞으로의 이야기를 더욱 기대케 했다.한편 SBS 금토드라마 '굿파트너2' 4회는 28일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr