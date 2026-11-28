이찬원이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

이찬원이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진=KBS

가수 이찬원이 절친한 동료 황윤성의 부모님을 찾아 일등 사윗감 면모를 뽐냈다.지난 26일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 황윤성 부모님의 시골집을 방문한 이찬원의 모습이 그려졌다.이날 이찬원은 황윤성의 아버지와 함께 고추밭부터 배추밭, 각종 식재료 저장 창고까지 둘러봤다. 이찬원은 외할머니 집에서 봤던 식재료 보관 방법을 설명하며 농사에 대한 해박한 지식을 자랑했다. 이를 지켜보던 이연복 셰프는 "찬원이가 아들 같다"며 흐뭇해했다.황윤성의 아버지는 이찬원을 향한 각별한 애정을 보였다. 이찬원을 위해 양파를 따로 챙겨놓은 것은 물론 방문 소식에 돼지 한 마리까지 잡았다고. 그는 "대스타 오는데 이 정도야. 소 있었으면 소도 잡을 뻔했다"고 말해 웃음을 자아냈다.이후 이찬원은 황윤성 가족의 400포기 김장에 일손을 보탰다. 능숙한 칼질로 무를 썰던 이찬원은 칼질이 서툰 황윤성에게 직접 시범을 보이는가 하면 황윤성의 아버지와 즉석에서 칼질 대결을 펼치기도 했다.이찬원은 황윤성의 아버지와 함께 '아빠의 청춘'을 부르며 김장에 흥을 더했다. 김칫소를 버무리는 과정에서도 바지에 양념이 묻는 것을 개의치 않으며 적극적으로 나섰다. 이어 황윤성의 어머니가 준비한 막걸리와 삼겹살로 새참을 즐긴 이찬원은 간장삼겹살의 맛을 살피며 요리 조언까지 건넸다.이찬원과 황윤성의 김장 도전기는 다음 달 3일 방송되는 '편스토랑'에서 이어진다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr