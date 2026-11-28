'언포게터블 듀엣2' 5회에서 이종락 목사와 치매를 앓고 있는 아내가 듀엣 무대에 오른다. / 사진제공=MBN '언포게터블 듀엣2'

'언포게터블 듀엣2' 5회에서 이종락 목사와 치매를 앓고 있는 아내가 듀엣 무대에 오른다. / 사진제공=MBN '언포게터블 듀엣2'

국내 최초로 베이비박스를 설치해 17년간 2220명의 아이를 구조한 이종락 목사가 치매를 앓는 아내를 향한 미안함을 털어놓는다. 수많은 아이의 생명을 지켜왔지만 정작 가장 가까운 아내의 아픔은 살피지 못했다며 회한을 느낀다.28일 방송되는 MBN '언포게터블 듀엣2' 5회에서는 이종락 목사와 치매를 앓고 있는 아내 정병옥 여사가 듀엣 무대에 오른다.72세 동갑내기인 이종락 목사 부부는 베이비박스를 통해 지난 17년간 2220명의 아이를 구조해왔다. 이날 방송에서는 수천 명 아이의 엄마로 살아온 정병옥의 이야기와 목사라는 이름을 내려놓고 한 사람의 남편으로 선 이종락의 모습이 공개된다.이종락 목사는 "수많은 아이들의 생명을 지켜왔지만, 정작 가장 가까운 사람인 아내의 아픔을 돌아보지 못했다"고 털어놓는다. 그는 "중증장애를 앓던 친아들을 떠나보내고 아내의 우울증이 심해졌다"면서 "이후 2022년 치매 판정을 받았다. 곁에서 힘든 내색 한 번 없던 아내였는데, 지금 아기가 됐다. 이제는 내가 갚을 차례"라고 말한다.부부의 가슴 아픈 가족사도 공개된다. 프로그램의 시그니처인 '기억버스'에서 공개된 오래된 사진에는 전신마비로 오랜 세월 병상에 누워 지내다 33세에 세상을 떠난 아들 은만 씨의 모습이 담겨 있다. 그러나 아내는 아들과의 추억을 온전히 기억하지 못한 채 사진을 외면하는 모습을 보인다. 이종락 목사는 "다 잊어버리는 게 당신한테는 행복일지도 모르겠다"며 속마음을 털어놓는다. 아내를 향한 남편의 애틋한 마음에 스튜디오도 눈물바다가 됐다.부부가 함께 걸어온 세월을 AI 기술로 재현한 영상도 공개된다. 정병옥 여사가 "나네 나"라며 자신의 젊은 시절 모습을 반가워하자 이종락 목사는 "아내가 있었기에 내가 있었다는 걸 다시 깨닫는다"고 말한다.이종락 목사는 아내의 도움으로 42세라는 늦은 나이에 신학 공부를 시작했다고 밝힌다. 그는 "아내의 내조가 아니었다면, 나 같은 사람이 목사가 될 수 있었나 싶다"고 전한다. 이어 "젊었을 때 술을 너무 많이 먹어서 회사에서 쫓겨났다. 심지어 아내와의 첫 만남 자리에도 떨리는 마음에 낮술을 마시고 갔다"며 반전 과거사를 털어놓는다.이날 방송에서는 프로그램 최초로 메모리 싱어의 듀엣 무대도 펼쳐진다. 부부를 위해 메모리 싱어로 등장한 가수 겸 뮤지컬 배우 배다해와 MC 손태진이 함께 '10월의 어느 멋진 날에'를 부르며 존경과 감사의 마음을 전한다.이종락 목사 부부의 듀엣 무대가 공개되는 '언포게터블 듀엣2' 5회는 28일 오후 9시 20분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr