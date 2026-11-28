배우 한지현이 공식 석상에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 한지현이 '무쇠소녀단3'에 새롭게 합류해 첫 방송부터 탄탄한 체력을 뽐냈다. / 사진제공=tvN

배우 한지현이 '무쇠소녀단3'에 새롭게 합류해 첫 방송부터 탄탄한 체력을 뽐냈다. 앞서 그는 2014년 방송된 온스타일 '도전! 수퍼모델 코리아 GUYS & GIRLS'에 출연한 모델 한승수의 쌍둥이 누나로 알려졌다. 대학 입시 당시 연기과 수시 7관왕을 기록했으며 한국예술종합학교에 진학했다.지난 26일 첫 방송 된 tvN '무쇠소녀단3'에서 한지현은 새로운 도전에 나섰다. 평소 다양한 운동을 즐겨 온 그는 밝은 에너지로 멤버들과 금세 어우러졌다. 첫 만남부터 탄탄한 체력을 보여주며 기존 멤버들로부터 '마음에 쏙 드는 신입'이라는 반응을 얻었다.한지현은 멤버들에게 가장 먼저 달려가 인사를 건네는가 하면 산길을 웃으며 달렸다. 새로운 훈련을 앞두고 제자리에서 폴짝폴짝 뛰는 등 특유의 활발한 성격을 보여줬다. 한지현과 리트리버를 합친 별명인 '지트리버'를 떠올리게 하는 모습이었다.382개의 계단을 오르는 신고식 레이스에서는 동료를 배려했다. 앞서 달리던 한지현은 잠시 멈춰 서서 뒤따라오는 연우를 기다렸다. 끝까지 함께하겠다며 응원을 건네고 연우의 보폭에 맞춰 이동했다.한지현은 낯선 빙판 위에서도 적극적으로 훈련에 임했다. 처음 신은 스케이트화에 다리가 흔들리기도 했으나 넘어지지 않고 걷기 훈련을 마쳤다. 새로운 동작을 배울 때마다 가장 먼저 도전에 나서기도 했다.항아리 훈련에서는 동작을 빠르게 습득하며 적응력을 보여줬다. 쉬는 시간이 주어졌는데도 "한 번만 더!"라고 외치는 등 연습을 이어가겠다는 의지를 보였다. 익숙하지 않은 동작도 반복해서 시도하며 쇼트트랙의 기본기를 익혔다.첫 체력 훈련인 '스타디움 레이스'에서는 패러글라이딩, 아크로바틱, 클라이밍, 발레, 승마 등 다양한 취미 활동으로 다져온 체력을 발휘했다. 금새록과 한 팀을 이룬 한지현은 10kg의 불가리안 백을 메고 총 4.3km의 코스를 달리며 3000여 개의 계단을 오르내리는 고강도 레이스에 나섰다.한지현은 가파른 계단을 두 칸씩 오르는가 하면 평지에서는 다시 속도를 높이며 일정한 페이스를 유지했다. 교대 여부를 묻는 금새록에게 "아니! 좀 더 할 수 있어!", "좀 더 갈 수 있어!"라고 답하며 레이스를 이어갔다.마지막까지 "할 수 있다! 할 수 있어!"를 외치던 그는 "다섯 걸음만 더!"라며 금새록을 독려했다. 두 사람은 48분 58초 만에 결승선을 통과하며 제한 시간인 50분 내 완주에 성공했다. 첫 방송부터 체력과 팀워크를 보여주며 신흥 체력왕으로 떠오른 한지현이 앞으로의 쇼트트랙 도전에서 어떤 성과를 거둘지 관심이 쏠린다.'무쇠소녀단3'는 매주 목요일 오후 8시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr