신민아가 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역으로 많은 사랑을 받았다. / 사진=텐아시아DB

'재혼 황후' 속 장면들. 신민아는 우아하고 기품 있는 황후의 모습을 보여줬다. / 사진제공=디즈니+

신민아는 "새로운 형태의 드라마였다"며 "배우들뿐만 아니라 제작진도 이 드라마에 복합적인 감정을 갖고 있다"고 말했다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

"'재혼 황후'에 깊이 빠져 있는 인물 중 한 명이에요. 완전 팬이에요. 저를 '나비에'라고 불러요.하하."현실 남편 김우빈마저 '나비에 앓이'에 빠뜨린 '재혼 황후' 신민아는 이같이 말하며 작게 웃음을 터트렸다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 완벽한 황후 나비에로 분한 신민아는 낯선 '로판'(로맨스 판타지) 실사화에 대한 우려를 지우고 흥행으로 이끌었다. '뮤지컬 고함 신'과 패러디 밈마저 기분 좋은 관심으로 받아들였다. 새로운 사랑을 택한 나비에의 다음 서사를 기대하며 시즌2 합류 의지까지 분명히 했다.지난 27일 서울 삼청동의 한 카페에서 '재혼 황후'를 마친 배우 신민아를 만났다. 동명의 웹소설·웹툰을 원작으로 한 10부작 로맨스 판타지 '재혼 황후'는 황제 소비에슈(주지훈 분)가 정부 라스타(이세영 분)를 들이면서 벌어지는 일을 그린다. 황제는 황후 나비에(신민아 분)에게 이혼을 통보하고, 나비에는 이혼을 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구한다.한국 배우들이 이국적인 황실 배경과 낯선 이름, 화려한 드레스를 소화해야 하는 서양풍 로맨스 판타지 실사화인 만큼, 공개 전부터 이질감을 우려하는 시선이 적지 않았다. 하지만 공개 이후 국내외 시청자들의 뜨거운 호응 속에 글로벌 화제성을 휩쓸며 기분 좋은 반전을 써냈다. 신민아는 "긴 여정이 끝난 느낌"이라고 돌아봤다. 이어 "로판이라는 새로운 장르를 두고 사실 걱정 반 기대 반이었다"며 "외적으로 낯설 수 있지만 드라마의 기본적인 이야기 자체에 집중해 주셔서 감사하면서도 신기했다"고 말했다."어색하지 않을까 싶었는데 막상 촬영하면서는 생각보다 괜찮았어요. 낯선 세계관 안에 사극에서 봤던 익숙한 구조가 녹아 있는 게 묘미라고 생각했습니다. 로판 실사화 작품의 스타트를 잘 끊어야겠다는 걱정도 컸지만, 우리가 이미 그 세계에 들어갔다고 생각하며 캐릭터로 설득시키는 데 중점을 뒀어요."시청자들의 폭발적인 리액션과 패러디 영상은 신민아에겐 큰 즐거움이었다. 특히 나비에가 답답한 마음을 고함치며 해소하는 장면에서는 에코 효과가 삽입돼 뮤지컬의 한 대목 같다는 반응도 나왔다."디즈니스럽지 않았나요? 하하. 제겐 감정 신이었어요. 제 감정에만 너무 집중했는지 정작 그 장면을 볼 때 소리가 입혀진 줄도 몰랐고, 뮤지컬 밈이 돈 다음에야 알았죠. '이혼앤재혼' AI 영상도 너무 웃겼어요. 모든 게 작품을 향한 관심이라 감사했어요."극 중 남편 소비에슈 역의 주지훈과는 벌써 세 번째 호흡이다. 일명 '망사(망한 사랑) 커플'로 불린 두 사람은 이번엔 여자 문제로 갈등을 겪게 된다. 참한 아내 나비에를 두고 정부 라스타만 챙기는 소비에슈의 모습에 시청자들은 '개비에슈'라는 별명도 붙였다."후반부로 갈수록 소비에슈가 말도 안 되는 소리를 많이 하잖아요. 그런데 지훈 오빠 얼굴을 보면 진짜 그렇게 믿고 끝까지 연기를 해요. '이게 뭐가 잘못된 거야? 나랑 가장 가까운 네가 이해해 줘야지'라며 전혀 의심 없이 연기하니까 오히려 설득이 돼버리더라고요. 나비에 서사로 보면 진짜 충격이죠. 소비에슈가 나비에를 여자가 아니라 엄마처럼 다 받아주는 황후로만 생각한다는 게 와닿아서 연기하면서도 열이 받았습니다. 하하."서왕국 왕자 하인리 역의 이종석과는 설레는 로맨스 호흡을 맞췄다. 신민아는 "이종석 씨가 워낙 멜로를 많이 한 배우라 눈빛과 등장 자체만으로도 배우가 가진 힘과 멜로적 정서가 뛰어났다"며 "눈만 마주쳐도 멜로가 자연스럽게 붙는 느낌이라 '베테랑이구나' 생각했다"고 치켜세웠다.나비에가 새에게 '퀸'이라는 이름을 붙여주고 교감하는 장면들은 '허공 연기'의 연속이었다. 신민아는 "현장에서는 콩알이나 막대기 같은 더미와 새의 움직임을 대신해 주시는 분에 맞춰 연기해야 해서 기술적으로 힘들었다"고 털어놨다. 또한 "퀸과 교류할 때가 나비에의 가장 인간적인 모습이라 촬영 자체가 반갑고 좋았다. '퀸이 꼭 귀여웠으면 좋겠다'고 계속 주문했는데 완성본이 더 귀엽게 나왔더라"면서 만족스러워 했다.사실 퀸은 하인리가 변신한 모습. 나비에는 궂은 날씨 탓에 퀸을 방에 데리고 자는데, 이에 하인리는 아침에 나체 상태로 나비에의 침대에서 깨어나게 된다. 신민아는 "새에서 종석 씨로 변하는 투샷이 야릇한 베드신이 아니라 설레는 '판타지적 베드신'이 될 것 같아 개인적으로도 무척 기대했던 신"이라고 설명했다.'재혼 황후'는 원작 속 쌍둥이 출산, 빌런들의 몰락 등 방대한 이야기가 이번 10부작에 다 담기지 않았다. 나비에가 재산을 환원한 채 새로운 사랑을 찾아 떠나는 지점에서 막을 내렸다. 시즌2를 향한 시청자들의 기대감이 뜨거운 이유다. 시즌2 제작과 출연 여부를 묻는 질문에 신민아는 미소와 함께 명쾌한 답을 내놨다."상상의 여지를 열어둔 것 같아요. 저 역시 시즌2가 나와야겠다는 생각이 드는 대본이었습니다. 물론 제작은 제 결정이 아니지만, 시즌2가 나온다면 당연히 '재혼한 황후'가 나와야죠. 하하."김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr