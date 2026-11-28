사진제공 = 비웨이브 엔터테인먼트

14년차 배우 서예지가 데뷔 이래 처음으로 일본 단독 팬미팅을 열고 글로벌 행보에 나선다.소속사 비웨이브 엔터테인먼트에 따르면 서예지는 오는 12월 20일 일본 도쿄 티아트 스카이 홀(TIAT SKY HALL)에서 첫 일본 단독 팬미팅 '2026 SEO YEA JI JAPAN 1st FANMEETING 코모레비(KOMOREBI)'를 개최한다.팬미팅 타이틀인 'KOMOREBI'는 나뭇잎 사이로 비치는 햇살을 의미하는 일본어다. 서예지와 팬들이 함께하는 시간이 따뜻한 추억으로 간직되기를 바라는 마음을 담았다.스크린 복귀에 이어 해외 팬들과의 만남까지 예고하며 활동에 박차를 가하고 있다. 앞서 서예지는 영화 '금월도' 출연 소식을 알렸다. '금월도'는 조선왕조실록에 기록된 실제 식인 사건을 모티브로 한 작품이다. 한국의 외딴섬에 자리한 폐쇄적인 공동체를 배경으로 한국형 뱀파이어라는 독특한 소재를 풀어낸다.그간 다양한 작품에서 개성 강한 캐릭터를 소화해 온 서예지가 새로운 장르물을 통해 어떤 연기 변신을 보여줄지 관심이 쏠린다.서예지는 이번 팬미팅을 통해 오랜 시간 자신을 응원해 준 일본 팬들의 사랑에 화답할 예정이다. 다양한 코너를 마련해 작품 속에서 보여줬던 모습과는 또 다른 매력을 선보이며 현지 팬들과 소통할 전망이다.서예지의 첫 일본 단독 팬미팅 'KOMOREBI' 티켓은 일본 공식 홈페이지를 통해 예매할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr