이미지 크게보기 '나 혼자 산다' 던이 비혼주의였다가 김대호를 보고 생각이 바뀌었다고 말했다. / 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 던이 비혼주의였다가 김대호를 보고 생각이 바뀌었다고 말했다.27일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 김대호가 던과 함께 하루를 보내는 모습이 그려졌다.이날 던은 말 못 할 취미를 김대호와 함께해 보고 싶었다며 만남을 제안한 이유를 설명했다. 김대호는 "전 언젠가 만날 줄 알았다"며 반가워했다.이어 차 안에서 드림카를 묻는 던에게 김대호는 "난 머슬카를 좋아한다"며 2인승 스포츠카를 꼽았다. 던이 확실히 아기 생각은 없어 보인다며 웃자, 김대호는 결혼하고 싶냐고 되물었다. 던은 "솔직히 지금은 비혼"이라고 답했다.그러자 김대호는 "난 비혼을 생각해 본 적은 한 번도 없는데, 결혼을 못 할 수도 있겠단 생각을 했다"고 토로했다. 이를 지켜보던 전현무는 "대호는 타의적 비혼"이라고 정리했다.특히 던의 나이로 돌아간다면 무엇을 하겠느냐는 물음에 김대호의 답은 "연애를 한번 해볼까"였다. 그는 10년 넘게 연애를 쉬었고 크리스마스도 연인과 보낸 적이 없다고 털어놔 던을 놀라게 했다.결국 던은 "내려주겠다. 형님과 놀면 안 될 것 같다"며 선을 그었다. "너도 시간 금방 간다"는 김대호의 말을 들은 직후였다.이에 스튜디오에서 던은 "저 때까지만 해도 비혼주의였다. 대호 형님 보고 생각이 바뀌었다"고 전했다. 기안84가 "너 되게 선한 영향력이다"라고 감탄하자 전현무는 "네가 혼인율 높인 거다"라고 맞장구쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr