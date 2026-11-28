신인 배우 차유빈이 소속사 피치컴퍼니와 전속계약을 체결했다.
지난 27일 피치컴퍼니는 차유빈과의 전속계약 체결 소식을 알리며 "특유의 분위기와 무한한 가능성을 지닌 배우 차유빈이 다양한 활동을 통해 자신의 매력을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 동반자로서 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
단아한 외모와 맑은 분위기를 지닌 차유빈은 전속계약 체결과 동시에 LG생활건강의 뷰티 브랜드 '숨37°' 광고로 데뷔 소식을 알렸다. 광고를 통해 대중에게 첫선을 보인 그가 향후 배우로서 어떤 행보를 보여줄지 주목된다.
한편 피치컴퍼니는 배우 전지현, 김소현, 지창민 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트사다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 27일 피치컴퍼니는 차유빈과의 전속계약 체결 소식을 알리며 "특유의 분위기와 무한한 가능성을 지닌 배우 차유빈이 다양한 활동을 통해 자신의 매력을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 동반자로서 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
단아한 외모와 맑은 분위기를 지닌 차유빈은 전속계약 체결과 동시에 LG생활건강의 뷰티 브랜드 '숨37°' 광고로 데뷔 소식을 알렸다. 광고를 통해 대중에게 첫선을 보인 그가 향후 배우로서 어떤 행보를 보여줄지 주목된다.
한편 피치컴퍼니는 배우 전지현, 김소현, 지창민 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트사다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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