차유빈이 피치컴퍼니와 전속계약을 체결했다. / 사진제공=피치컴퍼니

신인 배우 차유빈이 소속사 피치컴퍼니와 전속계약을 체결했다.지난 27일 피치컴퍼니는 차유빈과의 전속계약 체결 소식을 알리며 "특유의 분위기와 무한한 가능성을 지닌 배우 차유빈이 다양한 활동을 통해 자신의 매력을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 동반자로서 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.단아한 외모와 맑은 분위기를 지닌 차유빈은 전속계약 체결과 동시에 LG생활건강의 뷰티 브랜드 '숨37°' 광고로 데뷔 소식을 알렸다. 광고를 통해 대중에게 첫선을 보인 그가 향후 배우로서 어떤 행보를 보여줄지 주목된다.한편 피치컴퍼니는 배우 전지현, 김소현, 지창민 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트사다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr