배우 안효섭이 주연을 맡은 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'은 1%대 시청률에 머물며 고전하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 안효섭은 '케이팝 데몬 헌터스'에서 그룹 사자보이즈의 리더 진우의 목소리를 연기했다. / 사진=텐아시아DB, 넷플릭스

배우 안효섭이 글로벌 인기와 달리 국내 출연작에서는 연이어 아쉬운 성적표를 받아 들고 있다. '케이팝 데몬 헌터스'를 통해 세계적인 인지도를 쌓았지만, 최근 선보인 영화와 드라마가 잇달아 흥행에 고전하면서 차기작의 성과에도 관심이 쏠린다.오는 29일 종영하는 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'은 6회 연속 1%대 시청률(닐슨코리아 전국 유료가구 기준)에 머물고 있다. 안효섭이 주연으로 극을 이끌고 있지만, 시청률은 4회에서 자체 최고치인 2.6%를 기록한 뒤 5회부터 1%대로 떨어졌다. 이후 좀처럼 반등의 계기를 마련하지 못한 채 종영을 앞두고 있다.안효섭은 극 중 뛰어난 요리 실력을 갖춘 셰프 강한 역을 맡았다. 아버지의 죽음에 얽힌 진실을 밝히고자 요리 서바이벌에 뛰어든 인물의 복잡한 내면을 안정적인 연기로 풀어내고 있다. 다만 작품은 어색한 연출과 개연성이 부족한 전개, 납득하기 어려운 인물들의 감정선 등으로 혹평받고 있다. 특히 요리 경연과 복수극이라는 두 서사가 유기적으로 맞물리지 못해 극의 몰입도를 떨어뜨린다는 지적이 나온다.불과 3년 전까지만 해도 안효섭은 안방극장에서 연이어 흥행에 성공했던 배우다. SBS '낭만닥터 김사부' 시즌2·3과 '사내맞선' 등을 통해 주연 배우로서 입지를 다졌고, 넷플릭스 시리즈 '너의 시간 속으로'에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다.그러나 '낭만닥터 김사부3' 이후 약 3년 만의 안방극장 복귀작인 SBS '오늘도 매진했습니다'는 기대에 미치지 못했다. 올해 5월 종영한 이 작품은 자체 최고 시청률 3.3%를 기록했으나 대부분의 회차에서 2%대에 머무르는 등 저조한 성적을 거뒀다.지난해 스크린 주연 데뷔작으로 선보인 영화 '전지적 독자 시점' 역시 사정은 비슷했다. 안효섭이 주인공으로 나선 이 작품은 인기 웹소설을 원작으로 한 데다 막대한 제작비가 투입된 대작이라는 점에서 개봉 전부터 기대를 모았다. 그러나 각색 과정에서 달라진 설정과 서사를 둘러싸고 호불호가 갈렸으며, 결국 손익분기점을 넘기지 못했다.반면 안효섭은 해외에서 두드러진 성과를 거두고 있다. 지난해 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 진우의 영어 목소리를 연기했다. 캐나다에서 성장해 유창한 영어 실력을 갖춘 그는 자연스러운 목소리 연기로 캐릭터의 매력을 살렸다. 해당 작품은 공개 1년 만에 누적 6억 뷰를 돌파하며 넷플릭스 역대 오리지널 콘텐츠 가운데 최고 흥행 기록을 세웠다. 안효섭은 지난 14일(현지시간) 미국 '2026 키즈 초이스 어워즈'에서 한국 배우 최초로 남성 애니메이션 성우상을 수상하기도 했다.국내외에서 거둔 이 같은 상반된 성적은 배우에게 작품과 배역이 얼마나 중요한지를 보여준다. 작품의 흥행 여부를 배우 개인의 역량만으로 판단하기는 어렵다. 안효섭은 이미 다수의 흥행작을 통해 안정적인 연기력과 주연 배우로서의 경쟁력을 입증한 인물이다. 다만 최근 국내 출연작의 부진이 이어지고 있는 만큼 자신의 강점을 충분히 발휘할 수 있는 작품을 선택하는 것이 중요해진 시점이다.이 가운데 안효섭은 최근 전지현과 함께 영화 '완벽한 타인2' 출연을 제안받고 검토 중인 것으로 알려졌다. 시즌1이 작품성과 대중성을 모두 인정받은 데다 톱스타 전지현과의 연기 호흡을 기대해 볼 수 있다는 점에서 관심이 쏠린다. 글로벌 스타로 성장한 안효섭이 차기작을 통해 국내에서도 다시 흥행작을 탄생시킬 수 있을지 주목된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr