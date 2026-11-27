배우 홍민기(24)와 진실공방을 벌여온 전 여자친구 A씨가 실종돼 경찰이 소재 파악에 나섰다. / 사진 = 텐아시아DB

배우 홍민기(24)와 진실공방을 벌여온 전 여자친구 A씨가 실종돼 경찰이 소재 파악에 나섰다.27일 파이낸셜뉴스 보도에 따르면 A씨 가족은 이날 새벽 A씨와 연락이 닿지 않자 경찰에 실종신고를 했다. 경찰 등 관계 당국은 A씨의 행적을 추적하던 중 서울 시내 한 지역에서 휴대전화 신호가 마지막으로 잡힌 것을 확인하고, 해당 일대를 중심으로 수색을 벌이고 있다.다만 A씨의 소재는 아직 확인되지 않았다. 실종 직전 A씨의 SNS 계정에는 신변을 비관하는 영상이 올라온 것으로 전해져 안전을 걱정하는 목소리가 커지고 있다.앞서 A씨는 지난 8월 홍민기와 교제하던 시절 데이트 폭력과 언어폭력 등을 당했다고 폭로했다. 또 임신중절을 종용받았다고 주장해 파장을 일으켰다.이에 홍민기 측은 교제 사실은 인정하면서도 A씨의 주장을 전면 부인했다. 소속사 페이블컴퍼니는 "배우에게 확인한 결과, A씨는 배우에게 임신 테스트기를 보여준 적도 없고, A씨의 주장과 달리 배우가 A씨에게 낙태를 종용하는 취지의 발언을 한 사실도 결단코 없다"고 반박했다.이어 소속사는 A씨를 사문서위조, 공갈미수, 정보통신망법상 명예훼손, 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 수사기관에 고소했다. 소속사에 따르면 A씨는 지난 8월 23일 새벽 홍민기의 이태원 자택을 찾았다가 경찰과 119의 공동 대응으로 구급차에 실려 갔고, 경찰은 A씨에게 100m 이내 접근금지와 전기통신을 이용한 접근금지 처분을 내렸다.반면 A씨 측의 설명은 달랐다. A씨의 친오빠 B씨는 당시 A씨의 SNS를 통해 동생이 그동안의 억울함과 감당하기 힘든 상황에서 받은 충격으로 응급실에 이송됐다고 밝혔다. 아울러 일부 매체가 보도한 '난동' 주장은 사실이 아니라고 일축했다.특히 B씨는 동생이 25일 새벽까지 의식이 없는 상태로 중환자실에 머물렀고, 이후 의식을 되찾았지만 정신적 충격으로 치료와 안정이 필요하다고 전했다. 이와 함께 "제 동생이 건강을 되찾을 수 있도록 부디 추측성 댓글은 자제해 주시길 부탁드린다"고 호소했다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있다면 자살예방 상담전화 ☎109를 통해 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr