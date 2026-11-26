쌍둥이 엄마가 된 초아가 눈물을 보이고 있다. / 사진=초아 SNS

그룹 크레용팝 출신 초아가 생후 9개월 된 첫째 아들의 건강 상태를 전하며 긴박했던 하루를 돌아봤다.초아는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 "이제야 퇴원한다. 오늘 남편도 놀라서 조기 퇴근했고, 저녁 먹기 전 한바탕 오열했다"며 갑작스러웠던 상황을 회상했다.초아의 첫째 아들은 이날 이유식에 들어있던 계란으로 알레르기 반응을 일으켰다. 아들이 구토하고 얼굴이 하얗게 변해가자 초아는 대학병원 응급실을 찾았다. 아들은 응급처치 및 수차례의 근육 주사를 맞은 후 안정을 되찾았다.초아는 아들을 향한 미안한 마음을 전했다. 그는 "엄마 욕심에 계란을 너무 많이 준 건 아닐까. 엄마만 믿고 있는 내 새끼 미안하다"며 안도감과 미안함, 죄책감이 섞인 눈물을 닦기도 했다.또 초아는 "응급실에서 대기하는데 짜증 한 번 안 냈다"며 의젓하게 버텨준 아들을 향해 애틋한 마음을 전했다. 그러면서 그는 "계란 알레르기 테스트 때는 아무 문제 없었는데 이렇게 갑자기 반응이 올 수도 있다"며 "오늘 또 하나 배워간다"라고 덧붙였다.초아는 2021년 비연예인 사업가와 결혼했다. 그러나 결혼 1년 만에 자궁경부암 진단을 받았고 임신이 어렵다는 이야기까지 들었지만, 난임 전문 한의원에 텐트를 치고 대기하는 등 다양한 노력을 기울인 끝에 지난해 9월 임신, 올해 2월 쌍둥이 아들을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr