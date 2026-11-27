배우 오윤아가 4세 연하 남편과 함께한 발리 웨딩 화보 촬영 현장을 공개했다.
27일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '오늘은 배우 말고 신부. 발리 웨딩 촬영 첫날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 오윤아는 인도네시아 발리의 한 리조트에서 웨딩 화보 촬영에 나섰다. 그는 리조트를 자기 집처럼 꾸민 콘셉트로 찍고, 해 질 무렵에는 비치 클럽 바에서도 촬영할 계획이라고 설명했다. 오윤아는 화보를 위해 드레스 6벌을 준비했다. 시스루 디자인의 드레스부터 순백의 웨딩드레스까지 여러 의상을 입은 그는 "본식 때는 더 우아한 걸로 입어야죠"라며 과한 스타일은 피하고 싶다고 밝혔다.
촬영을 앞두고 신경 쓴 부분도 털어놨다. 최근 '편스토랑'에 나온 자신의 모습을 보고 이중 턱이 눈에 들어왔다며 미용 기기로 관리했다고 전했다.
영상에는 4세 연하인 비연예인 남편의 모습도 담겼다. 얼굴은 모자이크 처리됐으며, 키 170cm인 오윤아보다 큰 키와 넓은 어깨가 눈길을 끌었다.
민트색 셔츠에 흰 바지를 입은 남편은 오윤아의 손을 잡고 포즈를 취했다. 두 사람은 촬영 도중 서로에게 귓속말을 건넸고, 첫날 일정을 마친 뒤에는 함께 사진을 확인하며 만족감을 드러냈다. 식사 자리에서는 오윤아의 요리 이야기가 나왔다. 남편은 "소고기뭇국과 김치찌개는 체인점을 내도 될 것 같다"며 아내의 음식 솜씨를 칭찬했다.
오윤아는 자신이 끓인 된장찌개를 시아버지가 남김없이 드셨다는 이야기를 시어머니에게 들었다고 전했다. 시부모님에 대해서는 "진짜 천사다. 너무 좋다"며 애정을 드러냈다.
아들 민 군과 시부모님의 관계도 이야기했다. 오윤아는 "민이도 시부모님을 굉장히 좋아한다. 자신을 좋아하는 사람을 정확하게 안다"고 말했다.
한편 오윤아는 2015년 이혼 후 아들 민 군을 홀로 키워왔다. 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 전했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
27일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '오늘은 배우 말고 신부. 발리 웨딩 촬영 첫날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 오윤아는 인도네시아 발리의 한 리조트에서 웨딩 화보 촬영에 나섰다. 그는 리조트를 자기 집처럼 꾸민 콘셉트로 찍고, 해 질 무렵에는 비치 클럽 바에서도 촬영할 계획이라고 설명했다. 오윤아는 화보를 위해 드레스 6벌을 준비했다. 시스루 디자인의 드레스부터 순백의 웨딩드레스까지 여러 의상을 입은 그는 "본식 때는 더 우아한 걸로 입어야죠"라며 과한 스타일은 피하고 싶다고 밝혔다.
촬영을 앞두고 신경 쓴 부분도 털어놨다. 최근 '편스토랑'에 나온 자신의 모습을 보고 이중 턱이 눈에 들어왔다며 미용 기기로 관리했다고 전했다.
영상에는 4세 연하인 비연예인 남편의 모습도 담겼다. 얼굴은 모자이크 처리됐으며, 키 170cm인 오윤아보다 큰 키와 넓은 어깨가 눈길을 끌었다.
민트색 셔츠에 흰 바지를 입은 남편은 오윤아의 손을 잡고 포즈를 취했다. 두 사람은 촬영 도중 서로에게 귓속말을 건넸고, 첫날 일정을 마친 뒤에는 함께 사진을 확인하며 만족감을 드러냈다. 식사 자리에서는 오윤아의 요리 이야기가 나왔다. 남편은 "소고기뭇국과 김치찌개는 체인점을 내도 될 것 같다"며 아내의 음식 솜씨를 칭찬했다.
오윤아는 자신이 끓인 된장찌개를 시아버지가 남김없이 드셨다는 이야기를 시어머니에게 들었다고 전했다. 시부모님에 대해서는 "진짜 천사다. 너무 좋다"며 애정을 드러냈다.
아들 민 군과 시부모님의 관계도 이야기했다. 오윤아는 "민이도 시부모님을 굉장히 좋아한다. 자신을 좋아하는 사람을 정확하게 안다"고 말했다.
한편 오윤아는 2015년 이혼 후 아들 민 군을 홀로 키워왔다. 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 전했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT