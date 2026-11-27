그룹 레드벨벳 웬디가 추워진 날씨에 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 레드벨벳 웬디가 추워진 날씨에 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디가 차지했다. 그는 지난 23일 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'(글림 아워)를 발매하며 솔로 활동에 나섰다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 비롯해 'Special Dust'(스페셜 더스트), 'Timeline'(타임라인) 등 총 여섯 곡이 수록됐다. 특히 웬디는 전곡 작사에 참여하며 싱어송라이터로서 음악적 역량을 발휘했다.2위는 소녀시대 유리에게 돌아갔다. 그는 지난 1일 첫 방송 된 SBS 여행 예능 프로그램 '카름스테이'에 출연하고 있다. 앞서 지난 8월 31일을 끝으로 19년간 몸담았던 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리했다. 같은 달 소녀시대 멤버 효연, 수영과 프로젝트 유닛 '효리수'를 결성해 디지털 싱글 '스키비디'를 발표했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 여자 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 남자 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 여자 트로트 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr