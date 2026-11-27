방송인 노홍철이 30대 시절 건강검진 일화를 회상하고 있다. / 사진=노홍철 유튜브 채널 캡처

사진=노홍철 유튜브 채널 캡처

방송인 노홍철이 암 의심 소견을 받았던 과거를 회상했다.지난 26일 노홍철의 유튜브 채널에는 '국가대항전 레이싱에 한국 대표로 출전한 노홍철'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에서 노홍철은 레이싱 대회에 출전하기 위해 일본으로 갔다. 그는 함께 출전하는 피부과 의사를 만나 대화를 나눴다.노홍철은 의사에게 "원래 꿈이 의사였냐"고 물었다. 이에 의사는 "아버지가 의사였는데 초등학교 5학년 때 돌아가셔서 당연히 해야 한다는 압박감이 있었다"고 고백했다. 이어 의사는 "10년 전부터 조금 여유 있게 살자(고 결심했다) 건강검진을 받는데 뇌종양이 나왔다"고 털어놨다.이를 들은 노홍철은 "불안한 시간이 꽤 길었겠다" 공감했다. 뒤이어 그는 "저도 유사한 게 인생을 재밌게 살자는 게 1번이었다"며 자신의 과거 이야기를 꺼냈다.노홍철은 "건강검진을 매년 받는데, 교수님이 저한테 말씀을 안 해주시고 '가족분 한 분 오실 수 있냐'라고 물었다"고 떠올렸다. 그는 "'저한테 말씀해 주셔도 된다'고 했더니 '용종이 나왔는데, 이 사이즈가 넘으면 암으로 의심된다'라고 하더라"라고 고백했다.하지만 당시 노홍철은 의외의 반응을 보였다. 노홍철은 "30대 때였다. 한숨이 나오는 게 아니고 '하고 싶은 거 해보길 너무 잘했네'라는 생각이 들면서 후회가 없었다"고 당시 기분을 회상했다.다행히도 암으로 의심됐던 용종은 콜레스테롤 덩어리였다. 노홍철은 "고기를 많이 먹지 말라는 이야기를 들었다"고 밝히면서 "당시를 통해 현재의 삶을 더욱 즐기는 자신의 인생관을 되새기게 됐다"고 전했다.한편 노홍철은 1979년생으로 올해 48세다. 2004년 방송인으로 데뷔했으며, 2005년 MBC '무한도전'에 출연하면서 대중에게 얼굴을 각인시켰다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr