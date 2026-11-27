이미지 크게보기 방송인 홍혜걸이 아내 여에스더에게 1000만 원 와인을 사달라고 졸랐다. / 사진 = 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'

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방송인 홍혜걸이 아내 여에스더에게 1000만 원 와인을 사달라고 졸랐다.27일 '여에스더의 에스더TV' 채널에는 "아프리카 케냐에 간 여홍부부 | ep.1 여에스더가 26살 같아 보인다고!?"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 부부는 경비행기를 타고 케냐 마사이마라의 한 숙소를 찾았다. 숙소 측이 홍혜걸의 환갑을 축하하는 손편지를 준비하자 그는 "나 환갑 여러 번 하고 싶다. 만세"라며 기뻐했다.그러면서 홍혜걸은 와인 메뉴판을 보며 "이게 1천만 원이야, 와인 한 병"이라고 혀를 내둘렀다. 이어 "그래도 에스더, 내 생일인데"라며 아쉬워했다.특히 홍혜걸은 잔을 부딪힌 뒤에도 "매출 1조하면 아까 그거 1천만 원짜리 와인 한번 사 주는 거야"라며 다시 운을 띄웠다.이에 여에스더는 "와인 하나에 1천만 원짜리 먹고 싶어 하고, 내 루비는 사지도 못하게 하고"라며 볼멘소리를 했다.그러자 홍혜걸은 "뻥이야, 이 바보야. 내가 먹으라 그래도 안 먹는다니"라고 받아쳤다. 또 "신랑 환갑인데 천만 원 와인 얘기만 한 거 같고 이러네"라며 투덜댔다.한편 여에스더는 직접 개발한 건강기능식품 사업으로 초대박을 기록했다. 여에스더의 사업은 연 매출 3천억 원 이상을 기록한 것으로 알려져 있다. 홍혜걸은 과거 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 아내 여에스더의 카드로 8500만 원 가까이 결제한 일화가 공개돼 화제를 모았다.나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr