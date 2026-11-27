뮤지컬 배우 남경주가 피감독자간음 혐의로 재판을 받고 있다. / 사진=남경주 SNS, 텐아시아DB

제자를 성폭행한 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주가 피감독자간음 혐의로 재판을 받은 가운데 그의 의미심장한 문구가 눈길을 끌고 있다.27일 남경주의 인스타그램 프로필 소개란에는 "나 진짜 _jung_u 많이 좋아해"라는 문구가 적혀 있다. 현재 해당 계정은 비공개로 전환된 상태다. 특히 문구에 등장하는 영문 표기가 아내 정희욱의 이름과 유사해 더욱 시선을 모았다.같은날 오전 11시 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 남경주의 피감독자간음 혐의 국민참여재판이 열렸다. 남경주는 왼손 약지 손가락에 결혼반지를 착용한 채 법정에 들어섰다.앞서 남경주는 지난해 12월 서울 서초구에서 제자 A씨를 상대로 피감독자간음 혐의 범행을 저지른 혐의로 지난 4월 불구속 기소됐다. 피감독자간음은 자신의 지위나 권한을 이용해 성관계를 맺었다는 혐의다. 남경주는 기소 전 검찰에 형사조정을 신청했으나 피해자 측이 합의를 거부하면서 무산된 것으로 알려졌다.검찰은 남경주의 업계 내 높은 영향력과 피해자에게 강의를 하고 조교 자리까지 제안한 점 등을 근거로 실질적인 보호·감독 관계가 성립한다고 주장했다. 사건 직후 피해자의 통화 녹음도 주요 증거로 제시했다.반면 남경주 측은 피해자와의 보호·감독 관계나 위력 행사는 없었으며, 간음 사실 자체도 부인했다. 또 "국립과학수사연구원 감정 결과 등 객관적 자료를 통해 무죄를 입증하겠다"고 반박했다.재판부는 이번 사건의 핵심 쟁점으로 두 사람 사이의 보호·감독 관계 성립 여부, 위력 행사와 고의성 유무, 실제 간음에 이르렀는지 여부 등을 꼽았다.재판부는 양측의 모두진술을 들은 뒤 "피고인은 피해자와 성관계를 시도한 사실 자체는 인정하고 있다"고 정리했다. 재판부는 오는 30일 추가 증인신문과 피고인신문, 검찰 구형, 최후변론 및 최후진술을 마친 뒤 배심원 평의와 평결을 거쳐 선고를 내릴 계획이다.한편 남경주는 1982년 연극 '보이체크'로 데뷔했다. 1985년 '포기와 베스' 이후부터 꾸준히 뮤지컬 배우로 활동했으며, 지난해에는 '히든러브' 무대에 올랐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr