사진=김그리 유튜브

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가수 겸 방송인 그리가 어린 시절 출연한 게임기 '퍼니박스' 광고를 돌아보며 구매자들에게 사과했다.27일 유튜브 채널 '김그리'에는 '제 어릴 적 같이 보시겠어요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 그리는 9살에 방송을 시작해 29살이 되기까지의 활동을 돌아봤다. 그는 "20년의 발자취를 보면서 '아 이땐 저랬고 저땐 저랬고' 하고, 약간의 해명의 시간도 가지려고 한다"고 말했다. 가장 먼저 꺼낸 영상은 어린 시절 모델로 출연한 '동현이의 퍼니박스' 광고였다.'희대의 사기꾼'이라는 비난을 받게 된 그리는 당시 광고를 찍은 기억이 없다고 털어놨다. 게임기 판매가가 12만 8000원이었다는 사실을 확인한 뒤에는 "20년 전에 12만 8천 원이니까 부모님 등골이 휜다"며 놀라워했다. 그는 퍼니박스를 중국에서 만든 '대륙의 위(Wii)'라고 소개했다.그리는 게임기를 산 일부 소비자가 자신을 원망하는 글을 남겼다고 전했다. "어린 나이에 제가 기만하려고 광고를 찍었겠냐. 기만한 거 아니다"라고 해명한 그는 한 구매자가 게임기를 직접 분해한 후기도 읽었다. 내부에 별다른 부품이 없었다는 취지의 후기를 본 그리는 "텅텅 비었다"며 "내가 이걸 알고 찍은 건 아니다"라고 밝혔다.광고 촬영 이후 집에는 정품 '위(Wii)'가 있었다는 이야기도 꺼냈다. 그리는 "저도 퍼니박스는 안 썼다"고 털어놨다. 당시 부모님이 일정을 관리했기 때문에 자신이 직접 섭외 전화를 받은 적은 없으며, 모델 출연 제안을 받아 광고를 찍었다고 설명했다.그리는 구매자들에게 "상처드려 죄송하다"고 사과했다. 퍼니박스를 산 사람들에게 댓글을 남겨 달라며 "제가 직접 찾아가서 사과드리고 밥 한 끼 사드리겠다"고 말했다. 댓글로 구매 사실을 인증하면 소정의 상품을 주겠다는 뜻도 전했다.그리는 방송인 김구라의 아들로 어린 시절부터 방송에 출연했다. 가수 겸 방송인으로 활동하며 유튜브 채널을 통해 일상과 과거 출연 영상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr