사진=혜리 유튜브

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걸스데이 출신 배우 혜리가 6~7년 만에 단발로 변신하고, 자른 머리카락을 기부하기로 했다.27일 유튜브 채널 '혜리'에는 '쇼핑할 때 이런 옷은 사지 마세요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 혜리는 드라마 '간 떨어지는 동거'에 출연할 때 단발로 자른 뒤 6~7년이 지난 것 같다며 미용실을 찾았다. 예전에는 어렵게 기른 머리카락을 자르기가 아까웠지만, 이번에는 "하루라도 빨리 자르고 싶었거든요"라고 털어놨다. 머리를 자르는 모습도 팬들과 나누고 싶었다고 이야기했다.커트를 앞둔 혜리는 헤어스타일리스트에게 "저 이거 머리 25cm 넘어가면 기부할 수 있는데 25cm 안 되겠죠?"라고 물었다. 헤어스타일리스트가 길이를 재고 "되겠다"고 답하자 혜리는 박수를 치며 반겼다.혜리는 머리카락을 보내기 쉽도록 먼저 여러 갈래로 나눠 묶은 뒤 자르자고 제안했다. 미용실에서는 혜리의 제안대로 머리카락을 묶어 한 갈래씩 잘랐다. 첫 가위질에 놀라 비명을 지른 혜리는 곧 "빨리 자르고 싶어. 당장 빨리"라며 커트를 재촉했다. 길었던 머리카락을 잘라낸 뒤에는 "진짜 숨 쉬는 거 같아"라며 후련해했다.기부할 머리카락을 잘라낸 뒤에는 단발 모양을 다듬었다. 혜리는 그동안 끝을 반듯하게 자른 깔끔한 단발을 자주 선보였다며, 이번에는 층을 내 자연스러운 느낌을 살리고 싶다고 설명했다. 커트를 마친 뒤에는 거울을 보며 "진짜 느낌이 너무 이상해. 어떡해요?"라고 말했다. 옆에서 보니 시크한 느낌이 난다는 말에 "좀 약간 쿨해 보여요?"라고 되물었다.혜리는 최근 MC를 맡은 패션 프로그램 '스타일워즈' 근황도 전했다. 방송이 시작된 지 2주 정도 됐는데 재미있게 보고 있다는 연락을 많이 받았다고 밝혔다. 영상 후반에는 '스타일워즈' 심사위원인 최실장을 만나 단발로 바뀐 헤어스타일에 어울리는 옷차림을 함께 살폈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr