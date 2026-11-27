뮤지컬 배우 남경주는 지난 4월 제자를 성폭행한 혐의로 기소됐다. / 사진=텐아시아DB

제자를 성폭행한 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주의 첫 공판에서 피해자 A씨가 사건 직후 남자친구와 나눈 통화 녹음이 공개됐다.27일 오전 11시 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 남경주의 피감독자간음 혐의 첫 공판이 열렸다. 검찰과 변호인의 모두진술을 마친 재판부는 사건 당시 정황을 살피기 위한 증거조사에 들어갔다.이날 검찰은 주요 증거로 A씨가 사건 직후 남자친구와 나눈 통화 녹음을 내세웠다.녹음에는 사건 직후 괴로움을 호소하는 A씨의 목소리가 담겼다. A씨는 "다른 사람들이 다 가고 둘만 남으니까 갑자기 키스를 했다. 싫다고 했는데도 '괜찮다'면서 나를 방 안쪽으로 데려갔다"며 "요가 매트를 깔고 바닥에 나를 눕히고 강제로 옷을 벗겼다. 자신의 성기를 계속 빨아달라고 했다"고 당시 상황을 설명했다.A씨는 성관계를 거부했다고도 거듭 강조했다. 그는 "너무 아팠다. '제발 하지 말라', '교수님은 가정과 자녀가 있다'고 말했지만 괜찮다면서 계속 자신의 성기를 만지라고 했다"며 "그렇게 사랑하는 딸이 있으면서 어떻게 이럴 수 있냐"며 격양된 목소리로 말했다.녹음에는 A씨가 평소 남경주를 존경해 왔다는 내용도 담겼다. A씨는 "나는 그 사람을 나쁘게 만들고 싶지도 않았다. 진심으로 그의 삶을 리스펙했다"며 "그런데 어떻게 그런 사람이 그럴 수가 있냐"고 했다. 이어 "나는 오히려 본인이 상처받을까 봐 걱정했다. 그런데 아랑곳 안 하더라. 내가 너무 바보 같다"고 자책하는 모습을 보였다.남경주는 지난해 12월 서울 서초구 모처에서 A씨를 성폭행한 혐의를 받는다. 남경주 측은 지난 8월 첫 공판준비기일에서 A씨와의 보호·감독 관계 성립 여부를 다투겠다며 국민참여재판을 신청했다. A씨 측의 반대에도 재판부는 이를 받아들여 일각에서는 비판이 일기도 했다.남경주의 변론은 부장판사 출신인 법무법인 바른 이강호 변호사(사법연수원 33기)가 맡았다. 이 변호사는 이번 재판의 재판장인 엄기표 부장판사(사법연수원 31기)와 2018년 서울중앙지법에서 함께 근무한 이력이 있다. 당시 엄 부장판사는 형사4단독, 이 변호사는 형사18단독 판사로 각각 재직했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr