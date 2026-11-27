사진=유튜브 '집대성'

사진=유튜브 '집대성'

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'집대성' 슈퍼주니어 신동이 25kg을 감량한 뒤 어깨 뜻밖의 부작용을 밝혔다.27일 유튜브 채널 '집대성'에는 '대탈출 : 도시괴담' 출연자 신동, 유병재가 함께했다.이날 신동은 방송인 유병재와 함께 출연해 최근 쇼핑한 물건을 소개했다. 그가 공개한 구매 목록에는 어깨선을 넓어 보이게 하는 보정 패드가 있었다.신동은 살을 빼고 나니 예전보다 얼굴이 커 보이는 게 고민이라고 털어놨다. 그는 "내가 덩치가 있다 보니까 과거에는 비율이 맞았다. 그런데 살이 빠지니까 점점 면봉이 되는 느낌인 거다"라고 말했다.어깨선을 보완하기 위해 고른 패드는 3cm와 5cm 두 종류였다. 신동은 나중에 어깨가 갑자기 넓어 보이면 패드를 착용한 줄 알아달라고 너스레를 떨었다.신동은 과거 예능 프로그램에 출연하던 시절도 떠올렸다. 그는 "호동이 형 방송은 기본이 12시간에서 15시간이었다"며 "'강심장'은 졸다가 혼난 사람 많다"고 회상했다.'스타킹' 촬영은 정오에 시작해 자정까지 이어졌다고 설명했다. 신동에게는 긴 녹화 시간만큼이나 방송에 나가기 전 개그를 준비하는 일도 부담이었다.신동은 "내가 공채 개그맨처럼 일주일에 한 번씩 모여 개그를 짰다"고 말했다. 매주 방송에서 보여줄 개그를 마련하기 위해 따로 모이는 시간을 가졌다는 설명이다.유재석과 강호동이 함께 진행한 'X맨'의 댄스 신고식도 언급했다. 신동은 댄스 신고식에서 활약하지 못하면 촬영한 분량이 통째로 편집되기도 했다고 전했다.한편 신동은 앞서 체중 감량 과정에서 비만 치료제 '마운자로'의 도움을 받았다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr