배우 채원빈이 공식 석상에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

001년생 배우 채원빈이 차기작 네 편에 잇달아 이름을 올리며 연기 활동을 이어간다. / 사진제공=아우터유니버스

2001년생 배우 채원빈이 차기작 네 편에 잇달아 이름을 올리며 연기 활동을 이어간다.채원빈은 tvN 새 드라마 '수성궁 밀회록'(연출 조남형, 극본 이서안, 제작 스튜디오드래곤·에이스토리)과 디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙 시즌2'(연출 김성훈·권희철, 각본 강풀, 제작 미스터로맨스)를 비롯해 총 네 편의 차기작으로 시청자들과 만날 예정이다.현재 촬영 중인 '수성궁 밀회록'은 글을 쓰는 궁녀 운영과 그의 글을 읽는 세자 향의 이야기를 그린 로맨스 사극이다. 채원빈은 배우 강훈과 호흡을 맞추며 해당 작품은 내년 상반기 방송을 목표로 제작 중이다.최근에는 넷플릭스 새 시리즈 '도터' 출연 소식도 전해졌다. 지난 3일 맥스무비 보도에 따르면 채원빈은 제작진과 긍정적으로 출연 논의를 마쳤으나 당시 서면 계약까지 완료한 상태는 아니었다. '도터'는 딸을 잃은 어머니가 복수에 나서면서 벌어지는 이야기를 담은 8부작 드라마다. '인간수업', '마이 네임' 등을 연출한 김진민 감독의 신작으로, 배우 임수정 역시 출연을 검토 중인 것으로 알려졌다.앞서 채원빈은 MBC '이토록 친밀한 배신자', 영화 '야당', SBS '오늘도 매진했습니다' 등에 출연하며 작품마다 다른 색깔의 캐릭터를 소화했다. 특히 '이토록 친밀한 배신자'에서 한석규의 딸 장하빈 역을 맡아 주목받았다. 해당 작품으로 2024 MBC 연기대상 여자 신인상과 제61회 백상예술대상 방송 부문 여자 신인연기상 등을 거머쥐며 신인상 6관왕에 올랐다.지난 5월 종영한 '오늘도 매진했습니다'에서는 데뷔 후 처음으로 로맨틱 코미디 주연에 도전했다. 안효섭과 호흡을 맞춘 그는 판매하는 상품마다 매진시키는 쇼호스트 담예진 역을 맡아 전작과는 다른 모습을 선보였다.작품 외에도 대중과의 접점을 넓히고 있다. 지난 9월에는 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기에서 승리 기원 시구자로 나섰다. 지난해에 이어 두 번째 시구였다. 스릴러와 범죄물을 거쳐 로맨틱 코미디에 도전한 채원빈은 사극과 판타지 장르까지 활동 영역을 확장할 예정이다. 신인상 6관왕이라는 성과에 이어 차기작 네 편을 예고한 그가 앞으로 어떤 필모그래피를 쌓아갈지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr