이미지 크게보기 홍현희·제이쓴 부부가 압구정 집을 두고 이사 고민을 털어놨다. / 사진 = 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'

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홍현희·제이쓴 부부가 압구정 집을 두고 이사 고민을 털어놨다.27일 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV' 채널에는 "우리 이제 이 집을 떠나야 하는 걸까? (육아 고민, 놀이터, 주차장)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 부부는 창밖 단풍을 바라보며 처음 이 집을 고른 이유를 회상했다. "우리가 이 집이, 동네를 선택했었던 이유 중에 하나는 굉장히 고즈넉해서 빌딩 숲 속에서 굉장히 고즈넉해서 이 집을 골랐었지"라는 설명이었다.그러나 홍현희는 "준범이가 작년까지 되게 어렸는데 이제 남자고 에너지를 좀 밖에서 빼야 되는데 나가서 산책도 좀 했으면 좋겠고 차가 좀 없었으면 좋겠다"며 운을 뗐다. 이어 "일단 준범이한테 나가자 해 놓고 차 조심해, 이거 아이러니한 거야"라며 아쉬워했다.제이쓴은 중앙난방 탓에 겨울에도 더운 집 안 사정을 하소연했다. 그는 "우리 집 오는 사람들 다 덥다고"라며 "느낌은 여기 지금 거의 그냥 늦여름이야"라고 덧붙였고, 홍현희가 "애가 잠을 못 들어"라고 걱정하자 제작진에게서는 "더워 가지고 열대야하네"라는 말까지 나왔다.이사 고민의 결정적 계기는 준범이의 응급실행이었다. 제이쓴은 "준범이가 핼러윈 날 새벽에 응급실 갔다 왔어요"라며 "그날 오전 12시 2분이야"라고 당시 사진을 보여줬다.그는 "온도가 중요하니까 문을 열고 계속 이렇게 할 수 없으니까 그럼 우리 엄마 집으로 잠깐 요양 갔다 오자 그래가지고 엄마 집에 갔는데 놀이터도 많고 하니까 준범이 여기서 참 뛰어놀았으면 좋겠다라는 그런 생각이 좀 있는 거지"라고 설명했다.홍현희 역시 "우리는 어디든 살 수 있어. 근데 아이한테 생각해 보니까 요때 아니면 아기가 또 못 누리는 건데"라며 속내를 내비쳤다.한편 홍현희와 제이쓴은 2018년 결혼해 2022년 아들 준범을 얻었다. 부부는 지난해 서울 압구정 현대아파트의 더 넓은 평형으로 이사했으며, 해당 아파트의 매매가는 80억~90억 원대로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr