사진=차오루 유튜브

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'차오룸' 선예가 원더걸스 활동을 '책임감'이라고 표현했다.27일 차오루 유튜브 채널의 '차오룸'에는 '"엄마 진짜 원더걸스였어?".. 세 딸 맘! 원더우먼이 된 레전드 걸그룹 리더 모셔왔어요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 선예는 원더걸스 활동 당시 슬럼프를 겪으면서도 버텨냈다며 "데뷔하고 나서 제일 힘들었던 거를 생각해 보면 책임감이었던 것 같다"라고 털어놨다. 그는 아이돌이 내는 음악과 활동이 특히 10대 팬들에게 큰 영향을 미친다는 점을 실감하면서, 그만큼 책임에 대한 고민도 깊어졌다고 전했다.차오루는 선예에게 원더걸스 멤버들이 완전체로 다시 모여 활동할 계획이 있는지 물었다. 선예는 "요즘에 이런 질문을 진짜 많이 받는다"며 팬들이 여전히 팀을 응원하는 마음에서 묻는 것 같다고 답했다.선예가 떠올린 건 관객들이 함께 노래하던 콘서트였다. 그는 "저희 노래가 누구나 따라 하기 쉽고 콘서트를 하면 가족 단위로 오시는 분들이 진짜 많았다"고 회상했다.남녀노소 함께 따라 부를 수 있다는 점을 원더걸스의 장점으로 꼽은 선예는 그룹 god를 언급했다. 그는 "우리가 god 오빠들처럼 다 같이 또 한 번 떼창하고 추억하고, 이게 또 살아가는 힘이 되는 것 같다"며 다시 무대에 설 기회가 생겼으면 좋겠다는 바람을 전했다.같은 시기 활동한 소녀시대에 대해 선예는 "어떻게 서로 의식을 안 할 수가 있겠냐"면서도 실제로 활동 시기가 겹친 적은 거의 없었다고 설명했다.당시에는 서로 가까워지고 싶었다고도 털어놨다. 선예는 "사실 되게 친해지고 싶었다"며 나이가 어렸고 활동으로 바빠 먼저 다가갈 용기가 나지 않았다고 돌아봤다.개인 음악 활동에 대한 생각도 밝혔다. 현재 소속사 없이 혼자 일하고 있다는 선예는 구체적인 활동 계획은 없다면서도, 가수로서 들려주고 싶은 이야기를 담은 앨범을 준비하고 싶다고 전했다. 그는 "늦은 건 없다고 생각한다"며 자신의 음악이 누군가에게 힘이 되길 바랐다.한편 선예는 2007년 원더걸스로 데뷔해 '텔 미', '쏘 핫', '노바디' 등으로 사랑받았다. 2013년 결혼하며 팀 활동을 중단했고, 2015년 공식 탈퇴했다. 현재 세 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr