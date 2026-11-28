방송인 조세호가 시민과 대화를 나누던 중 최근 수입이 줄어든 상황을 고백했다. / 사진=텐아시아DB

방송인 조세호가 시민과 대화를 나누던 중 최근 수입이 줄어든 상황을 고백했다. / 사진=조세호 유튜브 채널 캡처

방송인 조세호가 시민과 대화를 나누던 중 최근 수입이 줄어든 상황을 고백했다.지난 26일 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요'에는 '촬영분 통편집으로 길거리에 내몰린 조세호'라는 제목의 영상이 올라왔다.조세호는 거리에서 시민들과 소통하며 촬영을 이어갔다. 한 가게 앞에서 팬들의 사진 촬영 요청에 응하던 그는 시민으로부터 "가게를 오픈했냐"는 질문을 받았다. 조세호는 "오픈한 것 아니다. 이 앞에 계속 서 있으니까 개업 기념 홍보인 줄 아는 것 같다"며 해당 가게의 이름도 '엉클조'라고 설명해 웃음을 자아냈다.그러나 가게 앞에서 찍은 영상이 통편집되면서 조세호는 다시 거리로 나섰다. 이후 명동으로 향하는 버스에 탑승한 그는 명동성당을 방문한다는 초등학생에게 "아저씨는 세바스찬이야"라며 자신의 세례명을 소개했다.버스에서 내린 조세호는 학생이 무언가 묻고 싶어 하는 모습을 보고 편하게 질문하라고 권했다. 부모님의 격려에 용기를 낸 학생은 조세호에게 "돈 많아요?"라고 물었다. 예상치 못한 질문에 당황한 조세호는 "돈이…적진 않은데 최근에 일이 좀 없었다"고 솔직하게 답했다. 학생과 헤어진 뒤에도 그는 "돈이 없는 건 아니고 최근에 수입이 없었다고 이야기한 것"이라고 부연했다. 최근 구매한 책을 소개하며 자신의 일상을 공유하기도 했다. 조세호가 공개한 책의 제목은 '흔들릴 줄 알아야 부러지지 않는다'였다.앞서 조세호는 지난해 12월 조직폭력배와의 친분을 둘러싼 의혹에 휩싸였다. 당시 그는 고정 출연 중이던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일'에서 자진 하차했다. 제기된 의혹에 대해서는 부인했으나 자신의 인간관계로 대중에게 심려를 끼친 점에 관해 사과했다.조세호는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 초창기 제작진과 의기투합해 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요'를 개설하며 활동을 재개했다. 채널의 첫 영상에서 그는 "지난번 있었던 일로 실망하셨던 분들과 불편함을 느끼셨던 분들께는 이 자리를 빌려 다시 한번 진심으로 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 이어 "앞으로는 무엇보다 관계에 대해서도 더 책임감 있게 주위를 잘 살피고 더욱더 신중하게 행동하겠다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr