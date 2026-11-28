장동민이 포토월에서 미소 지으며 손 인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'독박투어' 멤버들이 경남 양산 여행을 떠난다. / 사진제공=채널S

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'에서 여섯 번째 서바이벌 우승과 상금 2억원을 놓친 장동민이 이번에는 인공지능(AI)에 자존심을 구긴다. AI를 활용한 추남 선발대회에 발끈한 장동민은 휴대폰을 부숴버리겠다며 분노한다.28일 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 5회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 여행 친구로 나선 썬킴과 함께 경남 양산의 문화유적지와 맛집을 찾아가는 역사 여행 2탄이 공개된다.이날 '독박즈'는 양산의 명소인 황산 캠핑장에서 썬킴과 만나 삼겹살 파티를 즐긴다. 이후 캠핑장 대여비와 식사비를 건 독박 게임에 돌입한다. 이들은 AI에게 6명 중 가장 못생긴 사람을 뽑아달라고 요청하고, 먼저 선택된 사람부터 독박에서 면제해주기로 한다.6인은 단체 사진을 찍어 AI에게 전송한다. 결과를 기다리던 김준호는 "솔직히 우리 중에 동민이가 가장 먼저 지워질 것 같다"고 예상한다. 단체 사진을 자세히 들여다보던 장동민은 자신의 얼굴이 마음에 들지 않는 듯 "아오C, 나 이 게임 안 할래"라며 발끈한다. 김준호는 "너 부정교합이었어? 얼굴선이 삐뚤빼둘하네~"라며 장동민을 놀린다.드디어 AI가 가장 못생겼다고 판단한 사람을 삭제한 사진이 전송된다. 이후에도 추남으로 지목된 사람이 한 명씩 사진에서 사라지자 장동민은 "망치 가지고 와라. 휴대폰 부숴버릴 거야"라며 분노한다. 이어 "왜 나만 이런 모욕을…"이라고 푸념해 웃음을 자아낸다.잠시 뒤 마음을 추스른 장동민은 "난 사실 독박 피하려고 일부러 (못생긴 표정으로) 찍은 거다"라고 해명한다. 유세윤이 "그럼 잘생긴 표정은 뭔데?"라고 묻자 장동민은 "나 서바이벌 프로그램 할 때 항상 이렇게 멋있게 하고 찍는다"며 자신의 시그니처 포즈를 선보인다.최근 '데블스 플랜: 데드 어게인'에서 활약하며 서바이벌 강자로서 면모를 보여주고 있는 장동민. 멤버들이 장동민의 카리스마를 인정하는 가운데 홍인규는 "절인 배추(?)에서 생배추가 됐네~"라고 놀려 장동민을 또 한 번 무너뜨린다.AI가 선정한 '독박즈'의 미남과 추남은 누구일지 28일 오후 9시 방송되는 '니가 내라! 독박투어'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr