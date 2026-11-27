사진=채널A '신랑수업2'

사진=채널A '신랑수업2'

사진=채널A '신랑수업2'

사진=채널A '신랑수업2'

사진=채널A '신랑수업2'

사진=채널A '신랑수업2'

사진=채널A '신랑수업2'

'신랑수업2' 김상혁이 유채련의 10년 지기 친구들을 만나 속마음을 털어놨다.27일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 그룹 클릭비 출신 김상혁과 유채련이 필라테스 데이트를 즐긴 뒤 유채련의 친구들을 만나는 모습이 그려졌다.이날 김상혁은 유채련과 등을 맞대는 동작을 하며 "오빠한테 기대도 돼"라고 말했다. 막상 유채련이 몸을 기대자 앓는 소리를 냈고, 유채련은 땀을 흘리며 운동하는 김상혁이 "귀여웠다"고 돌아봤다.운동을 마친 김상혁은 어머니가 만들어준 단백질 셰이크를 꺼냈다. 유채련이 음료를 다 마시자 김상혁은 "이거 다 먹어준 사람 처음이다. 고맙다"며 고마움을 전했다.우산 하나를 나눠 쓰고 이동하던 김상혁은 클릭비 멤버들이 자신에게 "무슨 하인이냐"고 놀렸다는 일화도 들려줬다. 유채련은 "자상하니까 오빠가"라며 웃었다.식당에서는 유채련의 10년 지기 친구들이 두 사람을 기다리고 있었다. 유채련이 "오빠 잘생겼지?"라고 묻자 친구들은 김상혁의 실물이 더 잘생겼다며 반겼다.한 친구가 "채련이 왜 좋아요?"라고 묻자 김상혁은 유채련의 털털한 모습과 착한 성품에 끌렸다고 밝혔다. 처음 만났을 때는 말에 깊이가 있다고 느꼈고, 따로 만난 자리에서는 잠깐 이야기한 줄 알았는데 어느새 자정이 가까웠다고 돌아봤다.유채련은 김상혁과 조심스러운 성향이 비슷하다고 말했다. 김상혁이 유채련이 평소 자신 이야기를 하느냐고 묻자 친구들은 "맨날한다", "엄청 많이 한다"고 답했다.방송 밖에서도 가까워지고 싶으냐는 질문에 김상혁은 "당연히 있다"고 답했다. 다만 유채련에게 쏠릴 주변의 시선을 생각하면 주저할 때도 있다고 털어놨다.친구가 유채련이 평소 김상혁을 귀엽다고 말한다는 사실을 전하자 김상혁은 미소를 지었다. 그는 유채련이 자신을 바라보는 눈빛에 혼자 뭉클했던 적이 있다며 "눈빛 속에 정 같은 게 느껴진다. 나를 아끼는 느낌이 든다"고 말했다.데이트를 마친 김상혁은 유채련을 집까지 바래다줬다. 스튜디오에서 이승철과 탁재훈이 포옹할 때도 되지 않았느냐고 말한 가운데, 김상혁은 아파트로 들어가는 유채련의 뒷모습을 한동안 바라봤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr