이미지 크게보기 '라이어' 유연석이 결국 변사체로 발견됐다. / 사진 = MBC '라이어'

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'라이어' 유연석이 결국 변사체로 발견됐다.27일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서는 민준호(유연석 분)의 시신이 발견되면서 강지선(서현진 분)이 수사의 중심에 서는 모습이 그려졌다.이날 광역범죄수사대 황명수(최대훈 분) 계장은 강지선을 찾아가 "어젯밤 민준호의 시체가 발견됐다"고 알렸다. 강지선은 뉴스에서 봤다며 담담하게 응수했다.이어 황명수는 보통은 만조 때 시신이 바다로 유실되는데 다시 토해냈다며, 국과수가 사망 시점을 그제 새벽쯤으로 추정하고 있다고 전했다. 두 사람이 꽤 우여곡절이 많은 사이였다며 압박의 수위를 높이자, 강지선은 자신은 피해자 중 하나일 뿐이라며 민준호가 어떤 사람이었는지 모르냐고 매섭게 맞받아쳤다.특히 황명수는 강지선이 민준호 사건의 첫 신고인이자 유일한 신고자였고, 무고로 고발까지 당한 뒤 경찰에 직접 증거를 가져다준 사실을 하나하나 열거했다. 이어 공개 수배 이후 유일한 목격자가 공교롭게도 강지선이라며, 도망칠 수 있었던 민준호가 왜 위험을 무릅쓰고 강지선을 죽이려 했는지 캐물었다.이에 강지선은 증거를 찾은 게 자신이었기 때문일 것이라고 답했다. 그러면서 "민준호를 죽음으로 몰아간 건 그 자신이었으니까"라며 서늘하게 선을 그었다.그러자 황명수는 "그제 새벽 서너시에는 뭐하셨냐"며 알리바이를 추궁했다. 강지선이 자고 있었다고 답하자 그는 증명해 줄 사람이 있냐고 되물었다.하지만 강지선은 "자는 모습을 안타깝게도 촬영하지 못했다"고 받아넘겼다. 황명수는 웃으며 "알겠습니다. 혹시 더 해주실 말씀은?"이라고 물어 등골을 서늘하게 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr