가수 전유진이 추워진 날씨에 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다. / 제공사진

가수 전유진이 추워진 날씨에 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 전유진이 차지했다. 그는 지난 26일 방송된 MBC ON '트롯챔피언'에서 '11월의 플러스 스테이지' 1위에 올랐다. 이날 전유진은 지난 10월 발매한 첫 정규 앨범 'Adios'의 수록곡 '몰라몰라' 무대를 선보였다. 앞서 지난 9월에는 직접 작사에 참여한 팬송 '나의 별들에게'를 발표했다.2위는 김의영에게 돌아갔다. 그는 최근 KBS1 '가요무대'에 출연해 박경원의 '이별의 인천항'을 불렀다. 지난 2월에는 신곡 '나쁜놈'을 발매했으며 음악 프로그램과 공연 등을 통해 활동을 이어가고 있다. 앞서 2021년 종영한 TV조선 '미스트롯2'에서 최종 5위에 오르며 이름을 알렸다.3위는 김다현이 차지했다. 그는 지난 22일 강원도 하이원리조트 컨벤션센터에서 열린 '아시아 모델 어워즈 2026'에서 축하 무대를 꾸미고 인기상을 받았다. 지난 20일에는 직접 작사·작곡에 참여한 신곡 '딸기'를 발매했다. 해당 곡은 홍보대사로 활동 중인 '2027 논산 세계 딸기산업엑스포'와 연계해 선보인 노래다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 여자 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 남자 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 여자 트로트 가수는?', '연말 모임 패션을 추천받고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr