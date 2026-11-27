사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 나윤권이 두 돌을 앞둔 아들의 육아 근황과 결혼 생활을 전했다.27일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'에서는 충남 홍성을 찾은 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 가수 이기찬, 나윤권과 맛집 탐방에 나섰다.이날 전현무는 두 사람에게 곽튜브와 처음 만나는 사이인지 물었다. 이기찬은 "워낙 많이 봐서 내적 친밀감이 있다"고 반가워했다.나윤권은 "저도 보고 싶은데 지금은 육아 때문에 시간이 없다. 좀 있으면 아이가 두 돌이다"라고 밝혔다. 곽튜브가 자신의 아이는 태어난 지 210일이 됐다고 하자 "많이 힘드실 때다"라며 공감했다.두 사람의 육아 이야기를 듣던 이기찬은 "전 결혼 한 번도 안 했다"고 말했다. 전현무도 "저도 한 번도 안 했다. 저희는 글러 먹었다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.식사 자리에서 나윤권은 "테이 형보다 제가 고기를 더 먹는다"고 말했다. 곽튜브가 테이가 출연했을 때보다 더 간절하게 먹는 것 같다며 육아가 힘든지 묻자 나윤권은 "순식간에 먹어야 한다. 어떻게 될지 몰라서"라고 답했다.나윤권은 시간이 되면 아내와 함께 다시 오고 싶다는 말도 꺼냈다. 아내도 먹는 걸 좋아하고 자신과 식성이 비슷하다고 전했다.전현무가 결혼해야 하는 이유 세 가지를 꼽아달라고 하자 나윤권은 "와이프가 일단 너무 좋았다. 지금도 그렇고, 제가 좋아하는 사람과 계속 함께할 수 있다는 게 일단 좋다"고 밝혔다.부부를 반씩 닮은 아이를 키우는 기쁨도 이야기했다. 나윤권은 "반반 닮은 아이가 있다는 것도 좋다"며 결혼하고 "조금 더 어른이 되는 듯한 느낌"을 받았다고 말했다.곽튜브도 결혼하면서 새로운 삶이 생겼다고 거들었다. 그는 여행을 떠나는 일을 이해해 주는 아내를 두고 "천사랑 사는 기분이다"라고 말했다.한편 나윤권은 2024년 3월 큐레이터인 비연예인 여성과 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr